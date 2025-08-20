‘게임스컴 2025’서 선보여

삼성전자가 20일(현지시간) 독일 쾰른에서 개막한 세계 최대 게임전시회 ‘게임스컴 2025’에 참가해 대형 게이밍 모니터 신제품을 선보인다.

삼성전자는 약 1400개 하드웨어·소프트웨어·게임 콘텐츠 제작사가 참여하는 세계 최대 규모 게임전시회인 게임스컴에서 약 1000㎡(약 303평)의 역대 최대 규모 전시장을 마련했다.

오디세이 G7 신모델(모델명: G75F·사진)을 선보이는 한편 오디세이 3D, 오디세이 OLED 등 다양한 게이밍 모니터로 다양한 장르의 게임 체험 기회를 제공한다. 8월 한국을 시작으로 북미, 유럽 등 순차 출시 예정이다.

대형 게이밍 모니터 라인업 확대를 위해 새로운 크기의 오디세이 G7 신모델(모델명 G75F)을 선보인다. ▷37형 4K UHD 해상도(3840x2160), 16:9 화면 비율 ▷40형 5K2K WUHD 해상도(5120x2160), 21:9 화면 비율 2종이다. 37형과 40형 신모델 오디세이 G7 (G75F)은 각각 4K UHD(3840x2160)와 삼성 최초 와이드 5K2K WUHD (5120x2160) 해상도를 지원한다. 박지영 기자