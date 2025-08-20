[헤럴드경제=김보영 기자] 경북 청도에서 경부선 철로 인근 시설 안전 점검 작업에 투입됐다가 숨진 하청업체 직원 2명 가운데 1명은 올해 입사한 30대 신입직원인 것으로 확인됐다.

이번 사고로 목숨을 잃은 또 다른 30대 직원은 외동아들로 밝혀져 안타까움을 더하고 있다.

19일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 경부선 철로에서 무궁화호 열차에 치여 숨진 현장 안전 점검 근로자는 하청업체에서 일하던 이모(37)씨와 조모(30)씨다.

올해 입사한 신입직원인 조씨는 평소 회사 선배인 이씨와 한 팀을 이뤄 현장 안전 점검 업무를 담당해왔다고 한다.

해당 업체 관계자는 “숨진 직원 2명 모두 자신 업무에 성실했던 사람들이었다. 사고로 부상한 다른 직원 4명도 오랜 경력을 가진 베테랑들”이라며 울먹였다.

그는 “업체를 운영하며 처음 겪는 인명사고”라며 “철도 운행 관리자도 있고, 신호수도 있었고, 담당 감독도 있었는데 (왜 사고가 났는지) 이유를 모르겠다”고 토로했다.

앞서 이날 오전 10시 52∼54분쯤 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 선로 근처에서 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치었다.

사고를 당한 근로자 7명 가운데 1명은 원청인 코레일 소속이고, 나머지 6명은 구조물 안전 점검을 전문으로 하는 하청업체 직원이다. 이 사고로 하청업체 직원 2명이 사망하고, 5명은 중경상을 입었으며, 부상자들은 경주와 경산, 안동 등에 있는 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

이들은 최근 수해로 선로 구조물과 비탈면에 피해가 있는지 점검하기 위해 철로 안으로 들어간 지 7분 만에 변을 당한 것으로 알려졌다. 이들의 작업이 시작된 후 특정 시간대에 일부 구간 열차 운행을 멈추는 ‘차단 조치’는 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

전문가 등은 열차가 사고 구간을 통과하는 시간에 근로자들이 선로 주변을 이동하고 있었던 점 등을 들어 이번 사고가 현장 안전관리 소홀이나 대피 신호체계 오작동 등에서 비롯된 것으로 보고 있다.

소방 관계자는 “(사상자들이) 작업을 하러 가던 중이었던 것으로 알고 있다. 기차가 전기로 가서 소음이 별로 안 난다고 하더라. 피해자분들이 인지하지 못했을 가능성을 추측한다”고 말했다.

경북경찰청은 이번 사고 원인 규명을 위해 전담팀을 구성했으며, 현장 폐쇄회로(CC)TV 분석과 사고 관계자 조사 등에 나설 예정이다.

고용노동부도 이번 사고에 대한 15명의 수사전담팀을 구성, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 엄정히 수사하고 특별근로감독도 실시하기로 했다.