- 자폐의 현재와 미래, 세계 석학들 분당서울대병원에 모여

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 한국자폐학회(회장 유희정, 분당서울대병원 정신건강의학과)는 오는 9월 6일(토) 분당서울대병원 헬스케어혁신파크 1층 대강당에서 ‘자폐의 현재와 미래: 세계의 석학들이 답하다’를 주제로 추계학술대회를 개최한다고 밝혔다.

이번 학술대회는 자폐의 전 생애를 아우르는 최신 연구와 치료⦁지원 전략을 다룰 예정이다. 첫 세션에서는 캐서린 로드(Catherine Lord) UCLA 의과대학 정신건강의학과 교수가 ‘자폐의 생애: 임상적 경과’를 주제로 자폐 진단 도구 개발과 임상 경과 연구 성과를 소개한다. 이어 스티븐 쉬어러(Stephen Scherer) 토론토대 분자의학 및 분자유전학 교수는 ‘자폐의 유전체학이 알려주는 것들’을 통해 유전체 분석을 통한 진단 및 개입 가능성을 제시한다.

이후 세션에서는 김은준 카이스트 생명과학과 교수가 ‘자폐와 시냅스: 마우스 모델 연구에서 얻은 통찰들’을 발표하고 신찬영 건국대 의학전문대학원 약리학교실 교수는 ‘사회성 조절 약물 개발의 역사와 새로운 미래’를 주제로 지난 30여 년간의 연구 여정과 향후 발전 방향을 공유한다. 마지막으로는 김소현 고려대 심리학부 교수는 ‘자폐의 미래를 준비하며: 글로벌 통찰과 한국의 방향’을 통해 포용적 사회 전략과 삶의 질 향상 방안을 제안할 예정이다.

이번 학술대회는 자폐에 대한 과학적 이해와 사회적 인식의 폭을 넓히고, 국내 연구와 지원 체계 발전에 기여할 것으로 기대된다. 특히 ‘신경발달 다양성’ 관점 확산과 맞물려, 의료·복지 영역을 넘어선 포괄적 지원 전략 수립의 계기가 될 것으로 전망했다.

유희정 회장은 “이번 학술대회는 자폐를 둘러싼 최신 과학적 성과와 국제 담론을 한 자리에 공유할 수 있는 소중한 기회”라며, “한국 사회가 자폐를 더 깊이 이해하고 실질적 지원 체계를 강화하는 출발점이 되기를 바란다”고 밝혔다.

한편, 이번 학술대회는 동시통역이 제공되며, 참가 신청은 9월 1일(월) 자정까지 온라인 신청서(https://forms.gle/siZ5nP4EfmuPW9pTA)로 신청할 수 있다. 자세한 문의는 한국자폐학회 사무국(kapa2010@naver.com)으로 하면 된다.