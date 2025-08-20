다음달 9일까지 사연 접수 고객 여부 관계없이 참여 가능

[헤럴드경제=김은희 기자] 케이뱅크는 20일부터 전국 소상공인을 대상으로 최대 300만원의 유급휴가비를 지원하는 ‘사장님 유급휴가 보내기’ 캠페인을 시작한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 마음 놓고 쉬기 어려운 자영업자와 개인사업자를 위해 마련했다. 사연 응모를 통해 선정된 사장님에게 유급휴가비를 지원한다.

응모는 케이뱅크 고객 여부와 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 다음달 9일까지 약 3주간 휴가가 필요한 사연을 받는다. 사장님 본인은 물론 가족, 친구, 단골손님 등 누구나 사연을 보낼 수 있다.

캠페인에 선정된 사장님은 10월 10일부터 31일 사이 원하는 날짜에 자유롭게 휴가를 떠날 수 있다. 긴 추석 연휴에 가게에서 쌓인 피로를 풀고 재충전할 수 있도록 연휴 직후로 기간을 정했다.

휴가비는 휴가 일수만큼 가게의 일 매출을 계산해 최대 300만원까지 지원한다. 또한 휴가를 떠나 문을 닫은 가게에는 케이뱅크가 준비한 특별한 현수막으로 고객에게 사장님의 휴가 소식을 전할 예정이다.

최종 선정자 발표는 9월 중순 이후 개별 연락한다. 해당 사연 응모자에게는 치킨 교환권을 제공한다. 이번 캠페인은 버스광고, 유튜버 ‘빠더너스’와 컬래버래이션 영상, 디지털 광고를 통해 알릴 예정이다.