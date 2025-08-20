팔당호에서 선박 파손·유류 유출 가정, 현장 대응체계 점검

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부는 대규모 수질오염사고에 신속하게 대응하기 위해 20일 경기도 광주시 팔당호 내 경기도수자원본부 선착장에서 관계 기관 합동 방제훈련을 실시한다고 밝혔다.

이번 훈련은 2025년 을지연습(8월 18~21일)과 연계해 팔당호에서 운영 중인 청소선이 파손돼 연료탱크에 있던 경유 약 2000ℓ가 팔당호로 유출되며 어류 폐사가 발생하는 복합사고 상황을 가정해 진행한다.

훈련에는 환경부와 한강유역환경청, 한국환경공단, 한국수자원공사 등 소속·산하기관을 비롯해 경기도, 광주시, 광주·양평소방서, 한국수력원자력 등 9개 기관 60여 명이 참여한다.

훈련에 참가한 기관들은 실제 사고 발생 상황을 가정해 ▷사고 상황 전파 및 인명구조 ▷위기경보 발령(주의)과 대응조직 가동 ▷무인기(드론) 등을 활용한 오염 확산 범위 확인 ▷물리·기계적 방제작업(오일펜스, 유회수기, 흡착포 등) ▷폐사어 수거 및 수질 측정 등 단계별 임무를 수행한다.

환경부는 이번 훈련에서 도출된 개선사항을 ‘환경오염 재난 위기관리 매뉴얼’에 반영하고, 관계기관과의 협력체계를 지속적으로 강화할 계획이다.

조희송 환경부 물환경정책관은 “이번 훈련은 수도권 상수원에서 발생할 수 있는 최악의 상황을 가정한 실전 대응 훈련”이라며 “관계기관 간 협력체계를 지속적으로 점검하고 보완해 어떤 상황에서도 국민의 먹는물 안전을 지키겠다”고 말했다.