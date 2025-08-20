‘쿠팡 WOW Stage in 전북’ 성료…창업 생태계 구축

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡이 지난 19일 전북대학교 진수당 가인홀에서 ‘쿠팡 WOW Stage in 전북: AI시대 청년의 도전과 기회’ 행사를 개최했다고 밝혔다.

행사는 청년 창업과 지역 상생 협력 강화를 위한 쿠팡 사회공헌 활동의 일환이다. 전문가 강연, 청년과의 대화, 네트워킹 등 다채로운 프로그램이 이어졌다. 김관영 전북특별자치도지사, 이성윤 국회의원(전북 전주시 을), 박대준 쿠팡 대표를 비롯해 약 200명의 청년 CEO와 대학생들이 참석했다.

1부 강연에서는 엄지용 커넥터스컴퍼니 대표가 ‘AI 기반 이커머스 물류 트렌드와 SME의 대응 전략’을 주제로 디지털 전환이 지역 기업 경쟁력 강화와 청년 창업 성장에 미치는 영향을 설명했다.

2부 ‘청년과의 대화’에서는 김관영 전북특별자치도지사, 박대준 쿠팡 대표 등 참석자들과 지역 청년들이 소통했다. 청년 창업의 어려움과 디지털 전환 전략 등 현실적인 질의응답이 오갔다. 박 대표는 쿠팡의 혁신 사례와 경험을 바탕으로 조언과 격려를 전했다.

박대준 대표는 “쿠팡은 고객 중심의 혁신을 통해 대한민국 커머스의 새로운 표준을 만들어 왔다”며 “지역의 벤처·청년 CEO가 함께 성장하고, 지역 경제 활성화로 이어지도록 든든한 파트너가 되겠다”고 말했다.