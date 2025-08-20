김 여사 20일 특검조사 불출석사유서 제출 특검 “조사 일정 오는 21일 오후 2시 변경”

[헤럴드경제=이용경 기자] 구속 수감된 김건희 여사가 20일 예정된 3차 조사에 건강상 이유로 불출석한다. 특검은 오는 21일 김 여사를 다시 소환하겠다고 밝혔다.

특검은 지난 19일 오후 김 여사 측으로부터 이날 오전 10시로 예정된 3차 소환 조사에 출석할 수 없다는 불출석 사유서를 받았다고 밝혔다. 김 여사의 자필로 돼 있는 해당 사유서는 서울남부구치소를 통해 전날 오후 1시50분께 특검에 제출됐다.

해당 사유서에는 ‘건강이 매우 좋지 않다’는 내용이 담겼다고 한다. 특검은 건강상 이유를 고려해 20일 예정된 조사가 현실적으로 어렵다고 판단, 오는 21일에 다시 소환 조사한다는 계획이다.

특검은 지난 18일 김 여사를 상대로 공천개입 및 선거 개입과 관련한 내용을 중심으로 조사했다고 한다. 하지만 김 여사는 대부분의 진술을 거부했다고 전해진다.

특검은 법원에 김 여사의 구속기간 연장을 신청할 방침이라고 밝혔다. 김 여사의 1차 구속 시한은 구속영장이 발부된 지난 12일로부터 열흘인 22일까지다. 법원이 연장 신청을 허가할 경우 김 여사의 구속 기간은 추가로 열흘 더 연장된다.