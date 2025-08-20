[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 증시에 상장된 주요 빅테크(대형 기술주) 주가가 19일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 경제 정책 심포지엄 잭슨홀 미팅을 앞두고 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 ‘매파(긴축 선호)’ 발언 가능성에 대한 우려가 커진 탓으로 읽힌다.

20일 금융투자업계에 따르면 19일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 시가총액 1위 엔비디아 주가는 전날보다 3.5% 하락한 175.64달러에 거래를 마쳤다. 종가 기준 지난 1일(173.72달러) 이후 가장 낮은 수준이다.

페이스북 모회사 메타 플랫폼은 2.07% 내렸다. 마이크로소프트와 아마존, 테슬라 주가도 각각 1.42%, 1.50%, 1.75% 떨어졌다.

애플과 구글 주가도 각각 0.14%와 0.88% 약세로 마감했다.

올해 급등했던 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 기업 팔란티어 주가는 9.35% 급락했다.

반도체주도 대부분 큰 폭으로 하락했다.

전날 일본 투자기업 소프트뱅크그룹이 20억달러(약 2조8000억원)를 투자하기로 한 인텔이 6.97% 상승한 것을 제외하면 미국 반도체 기업 브로드컴과 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC 주가는 각각 3.55%와 3.61% 하락했다. AMD는 5.44%, 퀄컴 주가는 1.67% 각각 내렸다.

미 증시 대표 반도체지수 필라델피아반도체지수도 전장 대비 1.81% 하락했다.

이에 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전날보다 314.82포인트(1.46%) 내린 2만1314.95에 마감했다. 0.59% 떨어진 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수보다 낙폭이 컸다. 다우존스30 산업평균지수는 0.02% 올랐다.

이날 기술주의 동반 하락은 오는 21일(현지시간)부터 미국 와이오밍주에서 열리는 잭슨홀 미팅을 앞두고 나왔다. 매년 미국 캔자스시티 연방준비은행이 주최하는 잭슨홀 미팅은 미국 경제와 금융 통화 정책에 대한 비전이 제시되는 경제 정책 심포지엄이다.

시장은 특히 오는 22일(현지시간) 예정된 파월 의장의 연설에 주목하고 있다. 금리를 인하하지 않는다는 이유로 도널드 트럼프 미 행정부로부터 총공세를 받고 있는 파월로서는 내년 5월로 다가온 지난 8년 간의 임기 종료를 앞두고 사실상 마지막 잭슨홀 미팅이라고 볼 수 있다.

시장은 그동안 연준이 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 인하할 것으로 예상했다. 오히려 금리 인하 자체보다는 인하폭에 더욱 관심이 쏠렸다. 25bp(1bp=0.01%포인트)를 인하할 것이란 전망이 지배적이었던 가운데, 일각에선 ‘빅컷(한 번에 기준금리를 50bp 인하)’ 가능성도 제기된 바 있다.

그러나 지난 14일(현지시간) 발표된 미국의 7월 생산자물가지수(PPI)가 전문가 예상치를 크게 웃돈 것으로 나타나면서 금리 인하 기대감이 후퇴하고 있다. PPI는 일정 시간 뒤 최종 소비재 가격에 반영된다는 점에서 소비자물가의 선행지표로 여겨진다. 향후 인플레이션(물가 상승) 발생 가능성을 점치는 가늠자로 활용되는 것도 이 때문이다.

이에 시장에선 잭슨홀 미팅에 대한 경계심을 보이고 있다.

투자 전문 매체 배런스는 파월 의장의 올해 잭슨홀 연설이 증시에 찬물을 끼얹을 가능성이 높다고 본다. 시장에선 올해 남은 기간 2~3회 금리 인하를 점치고 있지만, 파월 의장의 연설 기조가 훨씬 더 매파적일 수 있다는 이유에서다. 파월 의장이 9월 FOMC에서 금리를 내린 후 추가 인하는 인플레이션 지표를 신중히 살펴본 뒤 결정하겠다는 뜻을 시사할 가능성이 높은 만큼, 올해 2~3회 금리 인하를 기대하는 시장을 실망시킬 것이라 배런스는 지적했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 9월 FOMC에서 연준이 금리를 25bp 인하할 가능성은 86.1%로 점쳐진다. 올해 마지막 FOMC가 열리는 12월까지 미 기준금리가 1회 인하할 확률은 14%, 2회는 47.2%, 3회는 37.6%로 예측됐다.

크리스 센옉 울프리서치 수석 투자 전략가는 “인플레이션은 평범한 시야엔 감춰져 있다”면서 “파월 의장의 잭슨홀 연설이 매파적 놀라움을 선사할 것”이라고 전망했다.

닐 두타 르네상스매크로 경제 리서치팀장은 파월 의장이 금리 인하에 적극 나서려면 노동시장이 약화하고 있다는 점을 인정해야 할 것이라고 짚었다. 문제는 파월 의장이 노동시장에 대한 우려를 표명한다면 투자자들은 연준이 경기 냉각을 공식적으로 인정했다고 받아들이며 부정적으로 반응할 수 있다는 점이다.

두타 팀장은 “주식 투자자들이라면 잭슨홀 미팅에 앞서 일부 주식을 팔아 현금을 확보해두는 것이 현명할 수 있다”고 조언했다.

AP 통신은 “전문가들은 파월 의장이 시장이 기대하는 만큼 금리 인하 의지를 보이지 않을 수도 있다고 경고하고 있다”며 “그는 경제 정체와 물가 상승이 동시에 발생하는 스태그플레이션 가능성을 언급하며 신중한 입장을 취할 수 있다”고 전망했다.