[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 ‘제30회 경북도지사기 생활체육 탁구대회’가 오는 23일 오전 11시 영덕국민체육센터에서 개회식을 시작으로 이틀간 개최된다고 20일 밝혔다.

생활체육의 활성화와 도민 간 화합을 도모하기 위해 열리는 이번 대회는 경북도 탁구협회가 주최하고 영덕군체육회와 영덕군탁구협회가 공동 주관한다.

이번 대회에는 도내 19개 시·군의 생활체육 동호인대표 선수단이 지역의 명예를 걸고 참가해 개인전과 단체전으로 나눠 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.

경기는 조별리그 방식으로 예선을 치르고 본선에서는 토너먼트 방식으로 최종 우승팀과 선수를 가리게 된다.

특히 이번 대회는 경북산불로 큰 피해가 발생한 영덕군에서 개최하는 주요 생활체육 행사 중 하나로 지역 재정비와 회복을 이어가는 영덕군에 응원과 활력을 전하는 뜻깊은 행사가 될 것으로 보인다.

김광열 영덕군수는 “이번 대회가 도내 생활체육 동호인들이 서로 소통하고 화합하며 건강한 체육문화를 함께 만들어가는 소중한 시간이 되길 기대한다”고 말했다.