[헤럴드경제 = 서병기선임기자]지난 9년간 이어져 온 중국의 ‘한한령’(限韓令·한류 제한령)이 사실상 해제됐다.

중국의 방송·인터넷 감독 기관인 국가광파전시총국(광전총국 广电总局)은 최근 ‘TV 대(大)화면 콘텐츠를 더욱 풍부히 하고 방송 영상 콘텐츠 공급을 촉진하기 위한 몇 가지 조치’를 발표하면서, 장편 드라마 방영 심사 등 여러 부분에 대해 완화 조치를 내놓았다.

특히 한국과 관련된 조치들도 대거 눈에 띈다. 우수 해외 콘텐츠 도입을 확대해 해외 드라마·다큐·애니메이션 위성방송을 황금시간대에 편성 지원한다는 획기적인 변화다.

또, 해외 드라마 도입 시 쿼터(한도)를 폐지하며, 해외 드라마는 플랫폼-위성방송 공동 구매·공동 방영을 권장한다는 점도 완화조치중 하나다.

뿐만 아니라, 수입 드라마 심사 권한을 광전총국 뿐만 아니라 일부 성(省)급 방송국에도 위임함으로써, 심사 기간을 단축한다는 조치도 포함돼 있다.

중국의 이번 조치에는 우수 작품의 리메이크 범위를 확대해 한국과 일본 작품을 포함하는 등 원작 국가 제한을 없애고 핵심 미니드라마 제작을 지원·장려하는가 하면, 프로그램 저작권 보호도 강화하겠다는 의도를 담고있다. 자국의 콘텐츠 산업을 육성시키기 위해 외국의 우수 콘텐츠에 대한 개방성을 취했다고 볼 수 있다.

이는 이번 조치의 골자가 방송사와 플랫폼에 대해 콘텐츠 혁신을 요구하고, 프로그램 비안(备案, 사전 등록) 권한을 일부 성(省)급 방송국·방송사로 하향 조정한 데 있다는 데서도 잘 알 수 있다.

이에 따라 중국에서는 콘텐츠 관련업체의 주가가 상승하는 등 변화의 조짐을 보이고 있다. 하지만 그동안 한한령은 공식적인 조치가 아니라고 해온 만큼 한한령 폐지도 공식화하지 않고 이런 식5으로 점점 완화해나가는 수순을 밟은 가능성도 있을 것으로 예상되고 있다.