[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 대표 선거에 출마한 후보 4인 중 김문수·장동혁·조경태 후보(가나다순)는 19일 당선 시 반드시 복당시켜야 할 정치인으로 홍준표 전 대구시장을 꼽았다. 안철수 후보는 이준석 개혁신당 대표를 꼽았다.

김 후보는 이날 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 방송 토론회에서 ‘홍 전 시장, 이 대표 중 국민의힘에 꼭 1명을 복당시켜야 한다면 누구를 택하겠나’라는 질문을 받고 “홍 전 시장은 국민의힘의 오랜 동지”라며 “저와 고락을 함께했고 (지난 대선후보를 정하는) 경선에서도 저와 같이 참여했는데 안타깝게 같이 못 하는 점이 아쉽다”고 했다.

장 후보는 “홍 전 시장께서 국민의힘을 위해 어려울 때나 힘들 때 함께했다”며 “다만 대선 경선 과정의 후보 단일화 과정 등 여러 사항에 불만이 있어 탈당했지만 당을 아끼는 분”이라고 했다.

조 후보는 “홍 전 시장은 보수의 가치를 실현하는 훌륭한 정치인”이라며 “홍 전 시장과 이 대표는 가깝다. 일타이피다. 두 분이 같이 올 수 있는 길을 열 수 있다”고 했다.

안 후보는 “이 대표는 20·30의 상징이다. 지금 우리가 가장 약한 부분 중 하나”라며 “(이 대표는) 굉장히 실용적이고 이과 출신이라 경제 발전에 해박한 지식을 갖고 있다”고 했다.