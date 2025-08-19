외국인 4500억원 ‘팔자’…원전주 울고 게임·엔터주 웃고

[헤럴드경제=이정환 기자] 미국·러시아·우크라이나 3자 회담 가능성, 미 기준금리 향방, 세제 개편안 등 대내외 불확실성이 지속하는 상황에서 코스피가 이틀 연속 내리막길을 걸었다.

이날 코스피는 전장보다 25.72포인트(0.81%) 내린 3151.56으로 거래를 마쳤으며 종가 기준 지난 4일 3147.75을 나타낸 이후 보름 만에 가장 낮은 수준을 기록했다.

유가증권시장에서 외국인이 4535억원 순매도했고, 개인과 기관은 각각 886억원, 2531억원 순매수했다.

코스피200선물시장에서는 개인과 외국인이 각각 152억원, 680억원 순매도한 반면에 외국인은 931억원 순매수했다.

대신증권 이경민 연구원은 “두 이슈(우크라이나전쟁과 미국 기준금리) 모두 당장 유의미한 결과가 나올 수 없는 상황에서 다른 거시경제 이슈도 부재하다”며 “증시 관망심리가 우세한 가운데 외국인 투자자가 순매도하며 코스피가 이틀 연속 하락했다”고 분석했다.

여기에 이날 한국수력원자력·한국전력이 미국 웨스팅하우스와 맺은 지식재산권 분쟁 종료 합의문의 내용이 알려지면서 원전주가 일제히 하락하며 지수를 더 끌어내렸다.

한국전력(-5.32%), 한전KPS(-8.70%), 한전기술(-8.04%), 한신기계(-6.75%), 우리기술(-7.60%) 등 관련 주가가 큰 폭 떨어졌다.

다만 세계 최대 종합 게임 전시회 ‘게임스컴(Gamescom) 2025’ 개막을 앞두고 펄어비스(7.80%), 크래프톤(4.79%), 넷마블(3.23%) 등 게임주는 강세를 보였다.

중국 당국이 해외 드라마 할당량에 대한 제한 완화를 논의했다는 보도에 스튜디오드래곤(8.94%), 하이브(2.50%), 에스엠(0.54%) 등 엔터·미디어업종도 올랐다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 반도체 관세 부과 관련 발언으로 전날 급락했던 반도체 대형주는 장 초반 오름세를 보였으나 뒷심을 발휘하지 못하고 상승분을 반납했다.

삼성전자는 전장과 동일한 7만원, SK하이닉스는 1.68% 떨어진 26만3000원에 거래를 마쳤다.

시가총액 상위종목 중 LG에너지솔루션(0.26%), 현대차(1.15%) KB금융(2.05%), 기아(1.76%)는 올랐고, 삼성바이오로직스(-0.39%), 한화에어로스페이스(-6.87%)는 떨어졌다.

업종별로는 화학(0.04%), 보험(0.49%)은 상승했고, 기계·장비(-4.80%), 의료·정밀기기(-2.04%), 운송장비·부품(-2.12%), 전기·가스(-4.67%), 건설(-3.22%) 등은 하락했다.

코스닥지수는 전장보다 10.09포인트(1.26%) 내린 787.96으로 장을 마쳤다.

지수는 전장보다 1.49포인트(0.19%) 오른 799.54로 출발한 뒤 잠시 800선을 넘었지만, 하락 전환한 후 낙폭이 커졌다.

코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 64억원, 625억원 순매도했다. 개인은 902억원 순매수했다.

에코프로비엠(0.46%), 에코프로(0.71%), 파마리서치(1.05%)는 올랐고, 알테오젠(-2.84%), 펩트론(-6.96%)은 내렸다.