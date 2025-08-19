G-SCNU 직무체험형 인턴 운영 협업

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 국립순천대학교는 19일 대학 본부 중회의실에서 전남CBS(순천시 소재) 본사와 지역사회 상생발전과 청년 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약식에는 순천대학교 이병운 총장을 비롯해 최수임 학생처장 겸 인재개발본부장, 김규환 대외협력과장, 권양익 취업지원실장이 참석했으며, 전남CBS에서는 조충남 대표, 오현주 경영기획국장, 안효경 보도제작국장, 고영호 기자가 함께했다.

협약을 통해 양 기관은 △G-SCNU 직무체험형 인턴 운영을 위한 협업 및 정보 공유 △대학 주관 기업탐방, 채용설명회 및 특강 참여 △청년 일자리 발굴 및 지원을 위한 취·창업 정보 공유 △그 밖에 양 기관의 상생 발전을 위한 협력 분야 등에서 긴밀히 협력할 예정이다.

이병운 총장은 “이번 협약은 대학과 지역 언론이 힘을 모아 청년 일자리 창출과 지역사회 발전을 모색하는 의미 있는 출발점”이라며 “앞으로도 지역과 함께 성장하며 공공의 가치를 실현하는 대학으로서 역할을 다하겠다”라고 밝혔다.

조충남 전남씨비에스 대표는 “순천대와의 협력을 통해 지역 청년들의 목소리에 더욱 귀 기울이고, 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 프로그램과 협력 기회를 발굴해 나가겠다”고 말했다.