스카이스캐너 추석연휴 여행 계획 조사 단거리 대세..추천지는 푸꾸옥·치앙마이

[헤럴드경제=함영훈 기자] 스카이스캐너는 최근 ‘원폴(OnePoll)’을 통해 한국인 성인남녀 1000명을 대상으로 설문조사한 결과, 10명 중 3,4명은 대가족과 명절을 보내기 보다는 본가에 가지 않고 여가목적으로 여행을 떠날 계획인 것으로 나타났다고 19일 밝혔다.

명절에 여행가는 것에 대한 의견은 긍정 85%, 부정 12%, 기타 3%로 나타나, 이젠 명절 연휴에 여행 가는 것을 당연시하는 마인드가 정착된 것으로 분석됐다.

명절 연휴 계획과 관련한 설문조사 결과, ▷‘여가 목적의 여행을 떠난 적 없고 가족을 보러 본가에 갔지만 가까운 미래에는 여행을 떠날 생각’이라는 응답이 42%, ▷‘가족을 보러 본가에 가지 않고 여가 목적의 여행을 떠났으며 가까운 미래에도 다시 그렇게 할 생각’ 35%, ▷‘여가 목적의 여행을 떠난 적 없고 가족을 보러 본가에 갔으며 가까운 미래에도 여행을 떠날 생각이 없다’ 14%, ▷‘가족을 보러 본가에 가지 않고 여가 목적의 여행을 떠났지만 가까운 미래에는 다시 그렇게 할 생각이 없다’ 5%로 나타났다.

‘이번 추석 연휴에 여행을 갈 수 있다면 어떤 종류의 여행을 하고 싶은가’라는 설문에는 ▷비행 시간이 짧은 해외 여행 46%, ▷지상 교통수단을 이용하는 국내 여행 28% ▷항공편을 이용하는 국내 여행 12%, ▷비행 시간이 긴 해외 여행 10%, ▷기타 1%, ▷해당 없음/여행 생각 없음 3% 등의 응답률이 나왔다. 이 응답은 ‘희망사항’을 얘기한 것으로, 실제 명절 연휴가 끝난뒤 국내이동과 출입국 상황을 조사해보면, 역대 명절연휴때 국내여행 80%초과, 해외여행 20% 미만이다.

추석연휴 여행 테마(복수응답 최대3개 선택)와 관련해서는 ▷휴식과 재충전(예: 해변에서의 휴식, 온천, 스파, 호캉스/호텔 스테이케이션) 48%, ▷여행 동반자와 함께 추억을 만드는 여행(예: 가족이나 연인, 친구와 유대감을 쌓는 여행) 39%, ▷맛집 투어(예: 지역 레스토랑, 길거리 음식 투어, 푸드 마켓) 38%, ▷자연과 함께하는 힐링(예: 산, 숲, 바닷가 등에서 보내는 시간) 34%, ▷도시 및 문화 탐방(예: 박물관, 유명 명소, 지역 문화 체험) 23%, ▷맞춤형 테마 여행(예: 쇼핑, 덕질 투어, 자기계발) 15%, ▷활동적인/모험이 넘치는 여행(예: 해양 스포츠, 하이킹, 등산) 8% 등으로 나타났다.

‘명절 연휴에 본가나 고향에 가지 않고 여가 목적의 여행을 떠나는 것을 어떻게 생각하느냐’는 절문에는 ▷가족과 함께라면 여가 목적의 여행을 떠나도 된다고 생각한다 44%, ▷누구랑 가든 상관없이 여가 목적의 여행을 떠나도 괜찮다고 생각한다 41%, ▷본가/고향에서 보내야 한다고 생각한다 12%, ▷상기 해당 사항 없음/잘 모르겠음 3%로 집계됐다.

스카이스캐너는 이같은 조사를 기반으로 추석연휴 가족여행지로, 푸꾸옥, 홋카이도, 치앙마이를 추천했다.