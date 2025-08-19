- UST 운영 및 인재양성 전략 수립, 가치 창출형 글로벌 인재 양성 추진

[헤럴드경제=구본혁 기자] “성공 확률은 높지 않겠지만 학생들이 창업에 도전하다보면 연구에 대한 관점이 달라지고 글로벌 인재로 성장할 수 있는 계기로 작용할 것으로 본다.”

강대임(사진) 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장은 19일 열린 기자간담회에서 임기 동안 학생창업 생태계를 구축하고 성공사례를 도출하겠다고 강조했다.

이를 위해 재학생 창업 친화적 학사제도 도입 및 창업 지원체계 구축, 국가과학기술연구회(NST)와의 협력을 통한 창업 여건 조성 등 재학생 정원의 5%가 창업 프로그램에 참여토록 하고 매년 5건의 학생 창업이 이뤄지도록 이끌 계획이다.

강 총장은 “시장과 고객을 보지않는 기술개발은 의미가 없다. 창업을 해보면 연구에 대한 시각이 달라질 것”이라면서 “학생 창업 활성화를 막고 있는 제도개선과 창업 학생들을 위한 인건비 예산 확보에도 힘쓸 계획”이라고 말했다.

강 총장은 학생들의 AI 활용 역량을 강화하겠다는 인재양성 방안도 제시했다. UST AI 전공 학생 장학금 신설 및 확대, 전공별 AI 교과목 확대, 2027년 신입생부터 전체 학생의 의무적 AI 이수인증제 시행 등을 추진한다. 이를 통해 향후 우리나라가 AI 주권 확보 및 AI 3EO 강국 진입을 이끌 ‘소버린 AI 전문가’ 연 50명, 개별 연구분야에 AI를 전략적으로 활용하는 ‘AI 융합 전문가’ 연 50명을 양성할 계획이다.

연구 기획부터 상용화까지 전주기에 걸친 ‘학생 연구책임자 경험 확대’도 추진한다. 학생이 연구 아이디어 기획 및 제안서를 작성발표하는 프로포절 챌린지와 학생이 연구 총책임자가 되어 자기주도적으로 연구기획부터 성과 활용까지 전 과정을 총괄해 볼 수 있도록 교육 및 연구비를 지원하는 영사이언티스 양성사업 등 학생들을 차세대 연구리더로 성장시키는 프로그램을 강화한다.

이외에도 우수 외국인 졸업생의 국내 연구개발(R&D) 인재화도 추진한다. 이를 위해 우수 외국인 학생의 유입 및 정착을 지원하고 장학금 신설 등 향후 매년 20명 이상의 외국인 졸업생이 국내 기업에 취업하도록 할 계획이다.

강 총장은 “기술적 전문성을 넘어 다양한 산업, 사회, 경제 분야에서 지속 가능한 변화를 이끌어낼 수 있는 인재 양성이 목표”라며 “점차 고령화되고 있는 과학기술 정부출연연구기관에 UST 학생들이 젊은피 역할을 할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.