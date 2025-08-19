한미 정상회담 앞두고 경제단체·기업인 간담회 이 대통령 “경제 살리고 지속 성장 토대 만들어야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 한미·한일 정상회담을 앞두고 경제단체장과 재계 총수를 만나 현안을 논의한 가운데, 이재용 삼성전자 회장이 “대미 투자와 별개로, 국내에서도 지속적으로 양질의 일자리를 창출하고, 고부가가치 산업을 육성할 수 있게 관련 투자를 지속하겠다”고 약속했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실 관련 브리핑에서 “이 대통령은 오늘(19일) 오전 10시 30분부터 약 2시간 동안 대통령실에서 한국경제인협회, 대한상공회의소, 4대 그룹 등 주요 방미 기업인들과 정책실장, 안보실장, 산업부 장관 등이 참석한 가운데 ‘경제단체 및 기업인 간담회’를 주재했다”며 이같이 전했다.

이번 간담회는 미국 방문에 앞서 대통령이 직접 우리 기업인들을 만나 한미 정상회담에서 경제 분야의 성과를 극대화할 수 있는 방안을 함께 논의하고, 우리 기업들의 대미 투자 및 구매 계획 등을 청취하기 위해 마련됐다.

이 자리에서 이 대통령은 “이번 관세 협상 과정에서 우리 기업인들이 애를 많이 써줘서 생각보다 좋은 성과를 냈다”면서 사의를 표하기도 했다.

이어 이 대통령은 “정부의 최대 목표는 경제를 살리고 지속 성장의 토대를 마련하는 것에 있다”면서 “수출 여건 변화로 정부와 기업 모두 어려움을 겪고 있지만 함께 힘을 모아 위기를 기회로 만들자”고 강조했다.

이에 류진 한국경제인연합회 회장은 “이번 한미 관세 협상으로 불확실성이 제거돼 우리 기업들의 성장 가능성이 회복됐다”면서 “재계도 정부의 파트너로서 최선을 다하겠다”고 화답했다.

서정진 셀트리온 회장은 “위기가 오히려 기회가 될 수 있다”면서 “발상을 전환해 미래 산업을 준비해야 한다”고 말했다. 아울러 “실력 있고 젊은 창업인들을 키워내기 위해 담보 대출보다 스타트업 투자가 늘어야 한다”고 제안했다.

기업인들은 이날 “정상회담이 성공적으로 개최되어 기업의 이익과 국익이 모두 지켜지기를 희망한다”고 입을 모았다. 이번 미국 방문이 우리 기업의 미국 시장 진출을 촉진하고, 우리 산업 경쟁력을 더욱 높이는 계기가 되어야 한다는 취지다.

강 대변인은 “이 대통령은 실무 경험과 정보력을 바탕으로 한 기업인들의 현실적인 제안과 조언을 꼼꼼히 경청했다”면서 “또한 ‘이번 미국 방문에 동행하는 기업인들이 현장에서 실질적인 성과를 많이 만들어 달라’ 당부했다”고 설명했다.

이 대통령은 오는 23일 한국경제인협회가 구성한 15개사 방미 경제인단과 함께 순방을 떠난다. 이날 간담회에선 한미 협상의 주요 의제 중 하나인 마스가(MASGA) 프로젝트와 관련한 언급도 나온 것으로 전해졌다. 김동관 한화그룹 부회장이 이 대통령과 이와 관련한 의견을 주고 받았다는 것이다. 강 대변인은 “앞으로도 조선업과 관련된 부분은 정상회담을 비롯한 관세의 마무리에 있어서도 중요한 의제라는 것은 확인하는 자리와 계기였다”고 덧붙였다.

이날 간담회에선 여당이 추진 중인 노란봉투법 등에 관한 이야기도 나왔다. 재계는 노란봉투법 적용 1년 유예를 요청하는 상황으로, 개혁 과제를 빠르게 추진하고자 하는 여당과 이견이 일부 있다.

이와 관련한 질문에 강 대변인은 “원칙적인 부분에 있어 선진국 수준에 맞춰가야 될 부분도 있고, 한편으로 그와 다른 부분, 기업에 있어서도 규제를 철폐한다든지, 배임죄를 완화한다는 측면에 또 다르게 맞춰가야 할 부분들이 있다고 말씀하신 적이 있다”고 설명했다.

또한 이날 강훈식 비서실장은 한국수력원자력(한수원)이 체코 원전 수주 계약 과정에서 미국 웨스팅하우스와 불리한 계약을 맺었다는 논란과 관련해 산업통상자원부에 조사를 지시하기도 했다.

강 대변인은 “(비서실장이) 산업부가 체코 원전 수출에 대해 국민이 의구심을 해소할 수 있도록 보도 내용을 포함해 진상 파악을 보고하라고 지시했다”면서 “계약 체결 과정에서 법이나 규정이 다 근거가 있는 것인지, 원칙하고 절차가 다 준수되었는지, 이 두 가지 부분을 조사하라고 오전 일일점검회의에서 결정됐다”고 전했다.