[헤럴드경제=김주리 기자] 한국인의 일일 숙면 비율이 7%에 그쳐 글로벌 평균인 13%의 절반 수준에 불과한 것으로 나타났다. 평균 수면 시간도 OECD 평균 대비 18% 부족했다.

문제는 이 같은 수면 문제가 지속되면 심혈관질환과 조기 사망 위험을 크게 높일 수 있다는 점이다.

19일 국제학술지 ‘사이언티픽 리포츠’(Scientific Reports) 최신호에 따르면 한양대병원 심장내과 연구팀(박진규·김병식·박진선·박수정 교수)이 경기도 안성·안산 역학연구(코호트)에 등록된 40∼69세 성인 9천641명을 대상으로 평균 15.5년(186개월)을 추적 관찰한 결과 불규칙한 수면과 사망 위험 사이에 이런 연관성이 확인됐다.

이번 연구에서 하루 수면 시간이 8시간 이상인 사람은 적정 수면 시간(7시간 이상∼8시간 미만)을 유지한 사람에 견줘 사망 위험이 평균 27% 높은 것으로 추산됐다.

수면 시간이 7시간 미만인 경우도 같은 비교 조건에서 사망 위험을 11% 높이는 것으로 나타났지만, 8시간 이상만큼의 유의미한 연관성은 관찰되지 않았다.

눈여겨볼 대목은 너무 길거나 짧은 수면 시간이 불규칙한 수면 패턴과 결합할 경우 사망 위험성이 두드러진 부분이다.

여기서 불규칙한 수면은 단순히 잠을 적게 자거나 많이 자는 것이 아니라, 하루하루 수면 시간과 기상 시간이 들쭉날쭉한 패턴을 의미한다. 예컨대 매일 7시간을 자더라도 오늘은 밤 11시에 자고 내일은 새벽 2시에 자는 식의 생활도 불규칙한 수면에 해당한다.

연구팀은 매일 수면 시간이 7시간 미만으로 짧으면서 불규칙한 수면 패턴을 가진 경우 수면 시간이 7시간 이상∼8시간 미만이고, 수면 패턴이 규칙적인 사람보다 사망 위험이 28% 높은 것으로 추산했다.

또 8시간 이상으로 장시간 잠을 자는 사람은 규칙적인 수면 패턴을 동반한 경우에도 사망 위험이 33% 높았다는 게 연구팀의 분석이다.

이런 연관성은 성별에 따라서도 차이를 보였다.

남성의 경우 짧은 수면 시간에 불규칙한 수면이 더해지면 사망 위험이 최대 38%까지 올라가는데 머물렀지만, 여성은 수면시간이 8시간 이상으로 길면서 불규칙한 수면 패턴을 동반했을 때 사망 위험이 78%까지 치솟았다.

연령별 분석에서 40대를 중심으로 한 중년층은 짧은 수면 시간에 더 취약했지만 60세 이상 노년층은 장시간 수면의 부작용에 더 취약한 것도 이번 연구에서 확인된 특징이다.

연구팀은 불충분하거나 과도한 수면 시간, 낮은 수면의 질, 폐쇄성 수면 무호흡증과 같은 수면 장애가 심혈관 질환에 부정적인 영향을 미쳐 결국 사망 위험을 높이는 것으로 추정했다.

한편 대한수면연구학회가 올해 내놓은 ‘2024년 한국인의 수면 실태’ 보고서를 보면 한국인의 평균 수면 시간은 6시간 58분으로 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 18% 부족했다. 또 수면의 질과 양에 만족하는 비율도 글로벌 평균의 75% 수준에 그쳤다.

특히 매일 숙면하는 비율은 7%로 글로벌 평균(13%)의 절반 수준에 불과했다.

한양대병원 심장내과 박진규 교수는 “이번 연구 결과를 종합해 볼 때 수면 건강을 위해서는 매일 규칙적으로 잠자리에 들고 하루 7∼8시간 내에서 잠을 자는 게 중요하다”면서 “다만 연령과 성별에 따른 수면의 특징과 위험성이 다른 만큼 수면 시간과 규칙성을 모두 고려한 개인 맞춤형 수면 건강 전략 개발이 뒷받침돼야 한다”고 말했다.