오페라 연출가 요나 김의 판소리 시어터 ‘심청’ 전주세계소리축제 초연·9월3~6일 국립극장

#떡밥 1. 파도소리가 휘몰아치는 극장. 대형 스크린에서 인터뷰 영상이 나온다. “심청은 누구인가요?” 2025년의 오늘을 사는 우리에게 던져진 질문. 10명 중 7명의 답변이 같다. “아버지의 눈을 뜨게 하기 위해 자신을 희생하는 ‘효녀’”. 고전의 고정관념에 갇힌 답변이 나올 때마다 영상에선 안과 광고가 등장한다. ‘뻘소리’나 다름없다는 듯한 짓궂은 일갈이다. (판소리 시어터 ‘심청’ 본공연 전 영상)

#떡밥 2. 새하얗게 분칠한 얼굴, 시커먼 눈두덩이. 망령이 된 70명의 소녀가 뛰어든다. 웃음 같은 비명이, 비명 같은 절규가 작은 몸을 타고 극장 안을 휘감는다. 마음껏 웃지 못했고, 마음껏 아프지도 못한 채 삶을 갈취당한 소녀들이다. (판소리 시어터 ‘심청’ 공연 직전 퍼포먼스)

무대는 공연 시작 전부터 ‘대형 떡밥’을 던진다. 어수선한 객석에서 누군가는 집중하고 누군가는 흘려보낼 이 장면은 판소리 시어터 ‘심청’이 펼쳐낼 이야기를 압축적으로 보여주는 서막과 같다다.

제작기간 3년, 제작비 10억원을 투입한 대형 프로젝트가 전주에서 막을 올렸다. 전주세계소리축제와 국립극장이 협업, 오랜 시간 공들인 ‘심청’(9월 3~6일, 국립극장)이다. 이 무대를 위해 국립창극단 단원들이 총출동하고 150명의 출연자가 투입됐다.

공연은 세계적인 오페라 연출가 요나 김(독일 만하임 국립극장 상임 연출)이 대본을 쓰고 연출을 맡았다. 그와 오랜 시간 호흡을 맞춘 본토 오페라 무대의 창작진(무대 디자이너 헤르베르트 무라우어, 의상 디자이너 팔크 바우어, 영상 감독 벤야민 뤼트케, 무대 의상 협력 디자이너 프랑크 쇤발트, 조연출 다니엘라 키제베터)도 이 무대를 위해 한국을 찾았다.

그간 무수히 많은 ‘심청’이 있었지만, 이번 ‘심청’은 그 어떤 ‘심청’과도 달랐다. 판소리를 기반으로 캐릭터를 분화한 전통극은 오래도록 ‘창극’으로 불렸지만, 이 ‘심청’은 ‘창극’이 아니다. 해체된 캐릭터와 재해석한 서사, 압도적 미장센, ‘시각적 쾌감’을 주는 무대의 모든 요소까지 기존의 ‘정형화된 창극’과는 완전히 딴판이다. 창작진이 ‘심청’에 ‘판소리 시어터’라는 타이틀을 붙인 이유다.

단 한 번도 본 적 없던 ‘심청’…우리 모두의 이야기로 재탄생

제1장 어미의 이른 죽음. “땡그랑 땡그랑 땡그랑 땡그랑” 올 블랙 상복을 입은 세련된 장례행렬의 합창이 시작된다. 두 개의 공간으로 분리된 심청의 집을 가득 메운 소리꾼들은 오페라 가수처럼 우아하게 자리해, 오페라 가수와는 전혀 다른 발성으로 ‘날 것의 비극’을 노래한다.

심봉사 앞에 놓인 백색 소음으로 가득 찬 낡은 브라운관 TV가 시간을 일러준다. 매일 밤 심봉사를 찾아오는 악몽. 너무도 빨리 세상을 떠난 아내 곽씨부인을 떠올리던 그는 잠에서 깨 아기를 달랜다.

“우지마라 우지마라 너의 모친 먼 데 갔다.” 애처로움도 잠시. “응아 응아 죽거라 썩 죽어라 !” 아비는 안고 있던 아이를 내동댕이친다. 가여운 봉사인 줄 알았던 심학규의 대반전에 객석에선 충격 섞인 탄식이 튀어나온다.

단 한 번도 본 적 없던 ‘심청’이었다. 유교적 가치관에 갇혔던 ‘심청’은 어디에도 없었다. 제 맘대로 되지 않으면 패악질을 부리는 아버지, 날 때부터 아비의 사랑을 받지 못한 채 희생만 강요당한 열다섯 딸 심청. ‘효녀의 대명사’로 추앙받던 소녀의 이야기는 자신의 목소리를 내지 못한 채 학대의 대상이 되곤 했던 이 땅의 모든 약자를 대변하는 ‘오늘의 이야기’로 다시 시작됐다. 요나 김 연출가는 이 작품에 대해 “희생하는 약자, ‘심청’의 옷을 입은 우리 모두의 이야기”라고 했다.

2막 9장의 무대는 판소리 ‘심청가’ 강산제와 동초제 대목을 그대로 썼다. 연출가는 원전의 가치를 지키되, 문장과 문단의 구조를 재배치해 완전히 다른 이야기로 만들었다.

재해석에서 핵심이 된 것은 동화 속 판타지 같은 ‘용궁신’과 ‘환생 스토리’를 제거한 것이다. 몸을 팔아 아버지의 눈을 뜨게 하는 심청에 대한 ‘집단 죄의식’을 덜기 위해 만들어낸 ‘금의환향’식 환생 로맨스를 지운 공간에 자리한 것은 ‘공동체의 각성’이다.

약 5시간 분량의 원전을 2시간 15분으로 압축하고, 일부 장면을 완전히 들어내니 이야기는 간결해졌다. 짧게는 15분, 길게는 25분가량 이어진 9개 장은 숏폼을 보는 것처럼 속도감 있게 흘러갔다. 장과 장 사이는 일촉즉발 상황이 벌어질 것처럼 심장을 쪼이는 북 소리로 긴장감을 더했다.

요나 김 연출가는 ‘연출 노트’를 통해 “예술의 목적은 보이는 것을 재현하는 것이 아니라 보이지 않던 것을 보이게 하는 것”이라는 질 들뢰즈의 말을 인용했다. 약자의 현실에 귀 기울인 이야기는 우리 시대의 모든 ‘심봉사’들에게 부조리한 현실을 마주하게 만든다.

‘노답’ 심봉사·탐욕의 화신 뺑덕·사춘기 심청…비틀고 뒤집은 파격

‘아빠, 아빠. 이 개자식아. 이젠 지긋지긋해.’ (요나 김의 연출노트에 인용된 실비아 플라스의 ‘대디’ 중)

녹색의 줄무늬 나이트가운을 입은 심봉사, 선글라스를 끼고 발렌시아가 스타일의 컬렉션을 입은 장승상댁 부인, 샤넬 스타일의 신상 블라우스에 연회색 투피스를 입고 킬힐을 신은 뺑덕, 빨간 후드를 뒤집어쓰고 담배 피우는 심청….

의상부터 예사롭지 않다. 패션은 인물 그 자체다. 누구도 들여다보지 않았던 ‘심청’ 속 인물들이 가면을 벗고 내면을 드러낸다. 이 안의 인물들은 모두 경계선 성격장애를 의심할 만큼 다층적이다. 이랬다가 저랬다가 오락가락하는 성격의 향연이 사이코 드라마를 보는 것처럼 흥미롭다.

눈먼 노인 심학규는 본능에만 충실한 무능력자이자 되지도 않는 허세와 객기를 부리는 ‘노답’ 아버지이고, 심청은 ‘착한 아이 콤플렉스’에 시달리는 사춘기 소녀다. 소녀의 삶이 끔찍하다. 부정(父情)을 갈망하면서도 자신을 옥죄는 아버지의 잔혹한 욕심에 두손 두발 다 들고 숨어버리고, 원망과 미움에 아비의 목을 조르다가도 화들짝 놀라 눈물을 흘리며 안아버린다. 이상적이고 비현실적인 효녀가 꽁꽁 감춰뒀던 내면을 꺼내자 심청의 찢길 듯한 고통이 파도처럼 객석을 덮친다.

‘공양미 300석’이면 눈을 뜨게 해준다는 몽은사 화주승도 두 개의 탈을 썼다. 금붕어가 헤엄치는 작디작은 어항에 빠져 허우적대는 심봉사에게 ‘악마의 거래’로 시험하는 전지적 존재 같기도, 도박판의 양아치 ‘쩐주’ 같기도 하다. 그토록 온화하고 인자했던 원전 속 장승상댁 부인은 ‘파인 아트’(순수예술)의 세계에 심취해 세상의 부조리엔 무심하다. 세 아들을 위해서라면 파렴치도 서슴지 않는 그는 심청을 세 아들의 ‘섹스돌’로 삼기 위해 “수양딸이 되라”고 한다. 뺑덕은 또 어떠할까. 탐욕을 숨기지 않는 물질 만능주의 사회의 화신이자, 자신의 욕망과 현재에 충실한 현대인의 자화상으로 탈바꿈했다. ‘지극한 효심’을 강조하기 위해 단선적으로 그려진 인물들의 이면을 꺼내오자, 무대는 제각각 인간들이 미쳐 날뛰는 거대한 점묘화가 됐다.

인물들의 존재 의도를 적나라하게 보여주는 것은 압도적 미장센이다. 세트, 조명, 수많은 소품이 연출의 의도에 따라 제자리에서 극의 밀도를 높인다. 모든 장치가 주제 의식을 강화하기 위해 숨바꼭질처럼 자리한다.

시뻘건 핏자국이 범벅이 된 채 천장에 매달린 북, 붉게 물들어버린 소복, 우산을 쓴 마을 주민들, 검은 안대 위로 과장된 눈동자를 붙인 사람들, ‘사랑(LOVE)’과 ‘피해자(VICTIM)’라고 적은 글귀, 노란 촛불, 성적 학대로 피칠갑이 된 심청은 잔혹한 현실에 눈 감고 거대한 비극도 외면하는 이기적 집단, 가해인 줄도 모른채 가해하는 이들을 상징한다.

‘심청’은 연출가가 떠먹여 주는 ‘주입식 무대’가 아니다. 스릴러처럼 쌓아 올린 촘촘한 연출 안에서 곳곳에 숨겨진 은유와 상징을 찾는 재미가 쏠쏠하다. 공연장 문을 나서는 일부 관객들은 “각각의 의미를 알고 싶은데 좀 어려웠다”며 “세 번은 봐야 하지 않을까 싶다”고도 했다. 하지만 의미에 닿지 않아도 매 장면이 안기는 시각적 명료함엔 이견이 없었다.

주입식 무대는 아니나 ‘반복의 미학’은 ‘심청’의 주제 의식을 선명하게 드러낸다. 서사의 생략 과정에서 빈틈을 메운 것 역시 특정 대목과 장면의 반복이다.

같은 대사와 장면이 반복된다 해도 표현 방식은 모두 다르다. 클래식 음악에서 주제 선율이 조금씩 변형돼 반복하듯 연출가는 소리꾼들에게 같은 대목과 장면도 달리 연기하고 소리를 내도록 판을 깔아줬다. 그러자 이 장면들을 통해 인물의 밑바닥과 핵심 메시지가 선명하게 드러났다. “공양미 삼백석만 부전에 시주하면 어둔 눈을 꼭! 뜬다 하더구나”라는 대목을 통해 심봉사는 딸자식에게 돈을 뜯어내려는 파렴치의 면모를 점진적으로 꺼낸다. 장승상댁 부인이 심청을 세 아들의 노리개로 삼으려는 대목(‘나는 너를 딸로 알려니 너는 나를 어미로 알려무나’)도 마찬가지다.

소리와 장면의 반복이 직관적 장치라면, 같은 메시지를 다른 표현으로 반복한 것은 명민한 변주다. 밧줄로 아비와 몸이 묶여 내내 심봉사를 업고 다녀야 하는 심청의 모습을 두 무용수가 표현한 장면은 부녀 관계를 직접적으로 보여줬다. 심청과 어린 심청, 노파 심청, 무용수 심청 등 빨간 후드를 입은 네 명의 심청이 등장하는 것도 반복되는 딸들의 비극을 보여주는 장치이자, 심청 안에 자리한 연약한 아이와 세상만사 깨우친 노파 같은 성정 등 다면성을 보여주기 위한 수단으로 활용됐다.

무대를 독특하게 매만지며 연출의 의도를 충실히 보여준 것은 영상과 라이브 카메라다. 무대 위를 염탐하듯 카메라를 들이대면 관객은 미처 보지 못한 인물들의 민낯과 어두운 내면을 마주한다. 예상치 못한 각도가 만들어내는 순간은 복합적 주제를 강화한다. 피 흘리는 심청의 고단한 눈빛, 여색에 빠진 심봉사의 느물거리는 미소, 침대에 엎드려 돈을 세는 욕망의 화신 뺑덕의 본체를 본 순간들이 그렇다. 영상 안의 배우들은 연출가에게 완벽한 미장센을 위한 도구가 됐다.

심청의 탈출·뺑덕의 귀환…반전의 반전, 진일보한 고전의 오늘

이 무대는 ‘창극’이라 불렸던 전통 장르의 진일보다. 동시대 관객과 소통하려 ‘오늘의 창극’을 만들고자 고민했던 숱한 노력들에 완전히 다른 방법론을 제시한다. 시공의 치환, 의상의 변화를 앞세워 ‘현대화’라는 간판을 내건 것이 아니라, 고전 속 모든 요소를 낱낱이 해부한 뒤 하나하나 비틀어 새로운 장르로 매만졌다.

요나 김 연출가는 여전히 그치지 않는 ‘사회적 희생자’를 향한 폭력과 권력 구조를 끄집어내고, 이들을 해방시키기 위해 ‘심청’의 세계를 파격으로 디자인했다. 심봉사가 끌어안는 포대기, 장승상댁 부인이 즐겨보는 화집, 심청의 니삭스, 현악 앙상블의 음악, 북소리의 타이밍 등 보고 듣는 모든 것을 통제하는 치밀하고 집요한 설계로 만들어진 세상이다.

무대는 결코 쉬운 방식을 택하지 않았다. 형태와 내용은 파격과 혁신이 층층이 쌓여있으면서도, 전통의 본질을 지켰다. 그간의 창극이 동시대성을 내걸며 이른바 ‘창극의 뮤지컬화’와 발맞추던 것과 달리 일체의 훼손 없이 판소리를 고스란히 무대로 올렸다. 강렬한 시각적 자극을 주는 스타일리시한 무대와 전통의 소리가 만들어낸 극단적 대조는 양쪽 모두에게 선명한 호소력을 입혔다. 입체성을 선물 받은 인물들 역시 고전을 더욱 매혹적이고 복잡다단한 현대극으로 뒤바꿨다.

잔혹극 형태의 격정 서사는 관객의 숨통을 조여오나, 연출가의 괴팍한 위트는 중간중간 숨 쉴 틈을 준다. 판소리 무대의 해학을 조금 더 세련된 방식으로 직조한 것이다. 심봉사가 개소리(?)(‘공양미 삼백석만 있으면…’)를 할 때마다 들려오는 심청의 뒤통수를 내리치는 듯한 종소리, 작디작은 어항에 빠져 허우적대는 심봉사의 어리석음, 명화 속 고전 여성에 푹 빠져있으면서도 또 다른 여성이자 딸의 고난에 대한 측은지심은 부재한 장승상댁 부인을 그린 장면은 블랙코미디와 다름없다.

판소리의 본질이랄 수 있는 음악(소리) 역시 명불허전이었다. 국립창극단 간판스타들(심봉사 김준수 유태평양, 뺑덕 이소연)을 비롯해 두 명이 심청(김우정 김율희)은 처음 경험한 오페라 연출가와의 무대에서 날개를 달았다. 장승상댁 부인을 연기한 소리꾼 김금미와 노파 심청 김미진의 소리는 특히나 인상적이다. 한 맺힌 소리로 심금을 울렸던 김금미는 바로 곁에서 누군가 죽든지 말든지 무관심한 재계 사모님으로 빙의해 감정 한 줌 남기지 않은 소리를 들려준다. 반면 노파 심청 김미진은 애끓는 처절함, 단단한 호소력으로 무장한다.

물론 아쉬운 지점도 있다. 톱니바퀴처럼 촘촘히 맞물린 명징한 무대였기에 티끌 같은 오차가 눈에 띄었다. 장이 바뀔 때마다 심장을 내리치는 북소리는 긴장감을 끌어올리는 추동 엔진이었으나, 이야기의 여운이나 인물 심리를 대변하는 현악 앙상블이 완전히 끝맺기 전 치고 들어오는 성급함이 아쉬웠다. 일부 장면에서 혼란한 사람들을 보여주듯 인해전술에 가까운 인물 배치와 동선은 다소 어수선하게 다가왔다.

종반을 향하면 무대는 이 땅의 모든 심봉사, 혹은 뺑덕, 장승상댁 부인의 개안과 각성을 이끈다. 인당수에 빠지는 장면의 반복은 핵심이다. 결말은 반전이다. 누군가에겐 희망, 누군가에겐 절망이다.

연출가는 심봉사와 원작 속 도화동 사람들을 곧이곧대로 내버려두지 않았다. 딸의 죽음이 반복되면 심봉사는 죄의식에 몸부림친다. 소녀의 죽음을 목도하는 이들도 충격에 눈을 뜬다. 심청은 ‘희생의 아이콘’으로만 남지 않는다. 가족이 족쇄였던 소녀는 마침내 질긴 고리를 끊고 지옥을 탈출한다. 객석을 가로질러 제 갈 길을 찾아가는 소녀의 담담한 옆얼굴이 짜릿하다.

그렇다면 이야기는 해피엔딩일까. 세상은 그렇게 호락호락하지도, 사람들은 그만큼 순진하지도 않다. ‘효 이데올로기’와 권선징악에 갇힌 세상을 관망하던 여자가 한 명 있었다. 심청과 대척점에 선 채 그를 사지로 내몰고 소녀의 죽음에 일조한 사람, 그러다 가장 먼저 참담한 현실을 마주하고 눈을 뜬 사람, 바로 뺑덕이다.

‘뺑덕’은 이 무대의 신스틸러이면서 가장 독특한 인물이다. 모두가 심청(무용수가 연기하는 심청)의 죽음을 보여 각성할 때, 뺑덕은 소녀의 탈출을 유일하게 지켜본다. 눈이 떠졌다고 모두가 눈을 뜬 채 살아가는 것은 아니다. 그럴 거라 믿는 것이야말로 동화적 판타지다. 무대에서 가장 마지막으로 퇴장하는 샤넬 스타일의 투피스를 입은 뺑여사의 어깨가 축 처쳤다. 그는 다시 부조리의 세계로 걸어간다. 또 다른 곳에서 탈탈 털어 한몫 챙길 새로운 심봉사와 마음대로 휘두를 심청을 찾을 지도 모르겠다. 우리도 그렇게 부조리한 현실을 산다.