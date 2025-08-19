취임 후 첫 공식 기자간담회 “정부 평가는 임기 끝날 때”…한덕수 특검 출석엔 “총리 책임 큰 것 느껴” 北 강경태도엔 “남북 모두 복합적 메시지 내는 것”…“APEC 정상참석 이상 없어”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 19일 “새 정부가 출범하고 1년, 국가의 명운과 진로가 결정될 것”이라고 말했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 기자간담회에서 “현재의 위기 상황에 대한 국민적 공감대를 바탕으로 민관의 역량을 결집해야 한다”며 이같이 언급했다.

지난달 4일 취임한 김 총리가 언론을 상대로 공식 간담회를 가진 것은 이번이 처음으로, 업무를 시작한 지 47일 만이다.

김 총리는 “우리 앞에는 전 세계적인 변화의 소용돌이가, 경제와 사회의 구조적인 복합위기가 있다”며 한미 관세협상은 하나의 시작이라고 짚었다.

이어 “생산성 하락, 제조업 쇠퇴, 양극화, 인구 감소 등 저성장이 고착화된 내적 만성질환 상태에 직면해 있다”며 “단기적으로 민생의 어려움과 통상 리스크 대응에 만전을 기하면서, 장기적으로 AI(인공지능) 대전환을 비롯한 초혁신 경제로의 아이템을 선정해 모든 정책 역량을 총동원해야 한다”고 강조했다.

김 총리는 최근 정부 지지율이 하락 추세를 보인 데 대해서는 “국민이 국민주권정부에 원하신 것은 내란을 극복하고, 중도실용·실용의 관점에서 민생경제를 살리라는 것”이라며 “그것을 일관되게 시행해 가는 것 외에 다른 왕도는 없다”고 우회적으로 답했다.

그러면서 “대통령께서 말씀하시듯 정부에 대한 최종 평가는 임기가 끝나는 날 어떻게 국민의 삶이 나아졌는가를 중심으로 국민의 평가를 받는 것”이라며 “그런 관점에서 보고 있다”고 덧붙였다.

김 총리는 한국 정부의 한반도 평화 추진 메시지에도 이날 북한이 강경한 입장으로 대응하는 것에 대해서는 “우리도 (안보)훈련을 하면서 평화를 만들기 위한 메시지도 낸다”며 남북이 모두 ‘복합적 메시지’를 내는 상황이라고 평가했다.

이어 “어떻게 남북관계에서 단일한 메시지만 내겠나”라며 “안보를 단단히 지키면서도, 평화를 조성할 수 있는 메시지도 내도록 노력하고 있다고 이해해달라”고 부연했다.

그는 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 각국 정상의 참석 상황에 대해서는 “자국 정상의 참석을 전제로 각국 실무자들의 대략의 숙소 선택이, 100%는 아니지만 대부분 끝난 상태로 들었다”며 정상 참석 관련 특별한 이상 징후는 없다고 전했다.

그는 다만 인력·음식 등 서비스 파트에 일부 문제가 있다면서 행사를 앞두고 집중 점검 체계로 돌입해 최대한 차질이 없도록 준비하겠다고 말했다.

김 총리는 최근 업무를 마무리한 국정기획위원회에서 일각의 예상과 달리 정부 조직 개편안이 발표되지 않은 점을 두고는 “현 정부가 가진 대략적 방향은 이미 국민과 언론이 안다”며 “다만 어떤 방식으로 풀어가는 게 좋을지는 숙고가 필요한 것”이라고 설명했다.

또 올해 초 한국수력원자력·한국전력이 미국 웨스팅하우스와 맺은 지식재산권 분쟁 종료 합의에 한국 측에 불리한 조건이 달렸다는 지적에 대해서는 “정부 내부에서 명확한 진상, 상황 파악에 이미 들어가기 시작한 것으로 안다”고 전했다.

김 총리는 취임 이후 이재명 대통령의 ‘참모장’으로서 한미 간 조선분야 협력, AI 인재 유치 등 사안에 대해 대통령에게 건의한 바가 있다고 소개하면서 “성과로 국민께 말씀드릴 수 있도록 전력을 다하겠다”고 말했다.

그러면서 “오늘 아침 전임 총리의 모습을 봤다”면서 “(총리직의) 책임감이 크다는 생각을 많이 했다”라고도 언급했다. 이날 오전 한덕수 전 총리가 특검에 출석한 것을 언급한 것으로 풀이된다.

아울러 김 총리는 이번주 방한하는 세계적 부호 빌 게이츠 게이츠재단 이사장과 만나 보건 등 국제이슈 관련 논의를 할 예정이라고 밝혔다.

김 총리는 “빌 게이츠 회장이 국제 보건에서도 중요한 지분이 있고, 여러 국제 이슈에 대해 상당히 선도적 역할이 있지 않나”며 “한국 정부에 대해서도 (그런 분야에) 더 협력하고 싶다는 마음이 기본적으로 있어서 오는 것으로 안다”고 전했다.

마이크로소프트 공동창업자인 게이츠 이사장은 재단을 통해 기후변화, 빈곤 퇴치 등에 힘쓰고 있다. 그는 조만간 방한해 한국의 보건 관련 기업들과 협력 방안을 논의할 것으로 전망된다.