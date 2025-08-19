코레일유통 경인본부와 일자리 창출 활성화 업무협약 체결 청년, 취약계층, 소상공인 등 중점 지원…다양한 기관과 협력 강화 일자리 창출 목표 81% 달성 중…고용률 4회 연속 서울시 1위

[헤럴드경제=박종일 선임기자][영등포구(구청장 최호권)가 지난 13일 코레일유통(주) 경인본부와 ‘일자리 창출 및 취업지원 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 영등포구민의 일자리 창출과 취업 지원 활성화를 위해 두 기관이 인적, 물적 자원을 교류하고 일자리 정보를 공유하여 채용으로 연계하기 위해 마련됐다.

두 기관은 이미 협약 전부터 이동노동자를 대상으로 한 생수 나눔 사업을 함께 추진하며 협력 관계를 이어왔으며, 앞으로는 9월 11일 여의도 에프케이아이(FKI)타워 컨퍼런스센터에서 열리는 ‘2025 희망 업(UP) 취업박람회’에 참가해 구직자와 창업 희망자에게 다양한 정보를 제공하는 등 이번 협약을 바탕으로 실질적인 활동을 확대해 나갈 계획이다.

그동안 영등포구는 ▲신한은행과 공공배달앱 협약 ▲우리은행 등과 특별출연 협약 ▲(주)군집텍과 드론산업 일자리 연계 협약 ▲코레일과 노숙인 일자리 제공 협약 ▲롯데홈쇼핑과 지역상생 협약 등 다양한 기관과의 협력을 통해 지역경제 생태계 조성에 힘써왔다.

이러한 노력을 바탕으로 올해도 일자리 창출 사업이 순조롭게 진행되고 있다. 구는 올해 1만 3712명의 일자리 창출을 목표로 하여, 상반기에만 1만 1168명의 실적으로 81%를 달성 중이다.

특히 청년 취업 및 창업 지원, 고용 취약계층 맞춤형 일자리 지원, 중소기업과 소상공인 도약 지원 등 핵심 분야에서 의미 있는 성과를 거두고 있다.

또 지난해 하반기 통계청 지역별 고용조사 결과 전체 고용률과 여성 고용률에서 4회 연속 서울시 1위를 달성한 만큼 구는 이를 발판 삼아 더욱 속도감 있게 일자리 정책을 추진할 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “일자리는 최고의 복지이자 지역 성장의 원동력”이라며 “앞으로도 다양한 기관과 협력해 구민의 일자리 확대와 소상공인 경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 전했다.