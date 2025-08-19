투게더 데이에 우주기업 12개사 등 참여해 성과·기술 공유

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도와 경남테크노파크는 19일 경남테크노파크 우주항공본부 연구동에서 ‘2025년 경남 우주산업 혁신생태계 조성 지원사업 교류회(부제: Together Day)’를 개최했다. 이날 교류회는 경남도가 경남 우주산업 혁신생태계 조성 지원사업의 성과를 점검하고 기업 간 기술 교류를 촉진하기 위해 개최했다.

경남도와 진주시, 사천시 관계 공무원, 우주산업 전문위원 등 약 40명이 참석해 열띤 발표와 토론이 이어졌고, 도내 우주 관련 기업 12곳이 참여해 과제 진행 현황과 성과를 공유, 향후 발전 방안에 대한 전문가들의 의견도 청취했다

이번 교류회는 ▷시범사업 지원 ▷사업화 지원 ▷시험평가·검증지원 ▷기술혁신 기업 지원·유치 ▷글로벌 마케팅 지원 등 5개 분야로 나눠 진행됐다. 분야별로 12개 기업이 참여해 자신들의 과제별 추진 현황과 성과를 설명하고 향후 전략을 발표했다. 기업들은 발표 과정에서 서로 협력할 수 있는 지점을 논의하며 네트워크를 강화하는 계기를 마련했다.

특히 스타트업 메이사는 위성 레이더를 활용해 지반 침하를 감지하는 ‘InSAR 기반 지반 침하 관리 서비스’를 선보였다. 이 서비스는 위성 데이터를 통해 미세한 지반 변화를 파악함으로써 건설 현장과 주요 인프라 시설의 안전성을 높이는 데 기여할 수 있다는 점에서 주목받았다.

또 다른 참여 기업인 한컴인스페이스는 인공지능(AI)과 위성 데이터를 결합한 ‘LLM 기반 재난정보 분석 지원 시스템’을 소개했다. 이 기술은 산불·홍수·적조 등 다양한 재난 상황을 실시간으로 분석해 행정기관의 의사결정을 지원하는 통합 플랫폼으로 개발 중이다.

경남테크노파크 관계자는 “참여 기업들이 과제를 수행하며 얻은 성과를 공유하고, 전문가 피드백을 통해 부족한 점을 보완할 수 있는 의미 있는 자리였다”고 강조했다.

경남도는 이번 교류회를 계기로 기업 간 협력 네트워크를 확대하고, 도내 우주산업 기업들의 사업화와 해외 시장 진출을 본격 지원한다는 방침이다. 특히 오는 9월 호주 시드니에서 열리는 제76회 국제 우주대회(IAC 2025)에 참가해 경남의 우주산업 역량을 전 세계에 알릴 계획이다.

문병춘 경남도 우주항공산업과장은 “이번 행사는 경남 우주산업의 현주소를 확인하고 혁신 기술과 글로벌 진출 전략을 공유하는 뜻깊은 기회였다”며 “경남이 세계 우주산업의 중심지로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.