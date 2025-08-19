-36년 만에 최첨단 지하 시설과 지상 공원으로 탈바꿈

-수영강변 따라 ‘부동산 황금벨트’ 위상 높아질 것

부산 수영하수처리장이 36년 만에 최첨단 지하 시설과 지상 공원으로 탈바꿈하는 현대화 사업이 마침내 본궤도에 올랐다. 도심 속 녹지 허파로 변신한다는 기대감에 인근 부동산 시장은 벌써부터 뜨겁게 달아오르고 있다.

부산시에 따르면, 기획재정부는 최근 ‘2025년도 제2회 민간투자사업심의위원회’를 열어 ‘수영하수처리시설 현대화 사업’을 민간투자 대상 사업으로 최종 의결했다. 1988년 서울 올림픽 요트경기 개최를 앞두고 수영만 수질 개선을 위해 부산 최초로 지어진 이 시설은 36년의 세월이 흐르며 노후화가 심한 상태다. 방류수 수질 관리에 한계를 보이고, 특히 여름철과 우천 시에는 인근 주민들의 악취 민원이 많았다.

특히, 이번 수영하수처리시설 현대화 사업은 단순한 하수처리장 재건설이 아닌 도심속 문화공간 조성 및 수영강 권역의 토지이용계획 극대화로 도시발전 기회 마련을 위한 필수 사업이라는 평가다. 기획재정부와 긴밀한 협의를 통해 2026년 실시협약 및 실시계획 승인 등 절차를 신속히 추진하며, 2026년 착공을 목표로 한다.

현대화 사업 본격화 소식은 곧바로 일대 부동산 시장에 강력한 호재로 작용하는 분위기다. 특히 수영강 조망권을 가진 아파트 단지들의 기대감이 크다. 수영하수처리장과 인접한 월륜교차로 주변의 ‘수영강변 e편한세상’, ‘센텀수영강 푸르지오’, ‘센텀리버 SK뷰’ 등 기존 단지는 물론, ‘센텀파크SK뷰’(2028년 입주), ‘힐스테이트센텀더퍼스트’(2026년 입주) 등 신축 단지들에 대한 관심도 늘어나고 있다.

수영구의 한 공인중개사는 “그간 하수처리장 때문에 강변 산책로나 자전거길의 동선이 단절돼 아쉽다는 주민들이 많았다”며 “공원화 계획이 구체화되자 발 빠른 투자자들의 문의가 쇄도하고 있으며, 특히 탁 트인 강변 공원을 앞마당처럼 누릴 신축 아파트에 대한 관심이 뜨겁다”고 전했다.

이러한 열기는 재송동 센텀시티까지 번지고 있다. 최고 67층, 2,070가구 규모로 들어서는 ‘르엘 리버파크 센텀’ 예정지가 대표적이다. 지방 최초로 롯데건설의 하이엔드 브랜드 ‘르엘(LE-EL)’이 적용된 이 단지는 지난달 청약에서 최고 116대 1의 경쟁률을 기록하며 지역 분양 시장의 최대어로 떠올랐다. 수영강 현대화 사업이 이 단지의 가치를 한층 더 끌어올릴 것이란 분석이 지배적이다.

무엇보다 압도적인 커뮤니티 시설이 단연 화제의 중심에 있다. 입주민의 품격 있는 라이프스타일을 위해 약 3,300평(약 1만900㎡) 규모의 초대형 커뮤니티 시설인 ‘살롱 드 르엘’이 조성된다. 단지 3층 전체에 조성되는 ‘살롱 드 르엘’은 수영강 전망의 리버뷰 아쿠아풀을 비롯하여 테라피 스파, 피트니스 클럽, 조식 서비스가 제공되는 프리미엄 라운지 등 기존 부산에서는 볼 수 없던 고급 주거시설을 제공한다.

뿐만 아니라 입주 후 2년간 커뮤니티 시설의 운영을 사업주체에서 지원해주기 때문에 대규모 커뮤니티의 운영이 원활하게 시작할 수 있으며, 특히 시그니처 살롱에서 제공하는 조식 서비스 등 다양한 서비스를 제공받을 수 있어 입주민의 편의성을 극대화했다.

또한 고급스러운 커튼월 외관과 건물 전체를 미디어 파사드로 활용한 디지털 캔버스가 적용되어 부산의 스카이라인을 대표하는 새로운 랜드마크로 자리매김할 예정이다.

센텀시티 내 공인중개사무소 관계자는 “이번 수영강 공원화 사업은 ‘르엘 리버파크 센텀’을 위한 맞춤형 호재나 다름없다”면서 “입주민들은 인근에 펼쳐지는 거대한 친수공간을 만끽하고, 단지 내에서는 국내 최고 수준의 커뮤니티 시설을 통해 삶의 질을 높일 수 있다. 자연, 입지, 상품성 세 가지를 모두 갖춘 만큼 향후 부산 부촌의 지도를 바꿀 상징적인 단지가 될 것”이라고 말했다.