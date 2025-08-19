[헤럴드경제=나은정 기자] 경기도 평택의 한 행정복지센터 주차장에서 군복 차림의 남성이 빈 주차 공간을 맡고 있는 영상이 공개돼 논란이 일고 있다.

최근 여러 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산된 영상에는 군인으로 추정되는 남성이 주차장 빈자리에 가만히 서 있다가, 차량이 다가오자 손을 흔들며 주차를 제지하는 듯한 모습이 담겼다.

당시 남성은 왼손에 간부수첩으로 보이는 노트를 들고 있어, 누리꾼 사이에서는 ‘간부 차량을 주차하기 위해 미리 자리를 맡고 있었던 것 아니냐’는 추측도 나왔다.

이 영상이 촬영된 곳은 주한미군 육군기지 캠프 험프리스가 위치한 평택시의 한 행정복지센터 주차장으로 알려졌지만, 정확한 촬영 시기와 정황은 확인되지 않았다.

누리꾼들은 “인간 러버콘도 아니고 저게 뭐냐”, “군대가 나라 대신 주차장 지키라고 가르치나”, “저러고 있는 이유가 있을 텐데 안쓰럽다”, “자진해서는 절대 못한다 위에서 시킨 게 분명하다”, “주차장은 사람이 먼저가 아니라 차가 먼저다”, “상급자 지시라면 찾아내서 징계하기를 바란다” 등의 반응을 보이며 비판의 목소리를 냈다.