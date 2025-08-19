[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 굿네이버스 인터내셔날 대구사업본부와 함께 대구 지역 초등학생을 대상으로 생태환경교육 사업 ‘같이 가요! 방학농장’을 진행했다고 19일 밝혔다.

환경 위기에 대한 인식을 높이고 어린이들이 자연 속에서 직접 체험하며 환경 친화적 생활 습관을 기를 수 있도록 기획된 이번 체험 학습은 지난해에 이어 올해도 전날 영천 별빛농부 농촌 체험 교육장에서 진행됐다.

대구 지역 6개 지역아동센터 이용 아동 약 100여명이 참석했다.

주요 프로그램은 복숭아 수확을 통한 환경 친화적 사고 함양, 직접 수확한 과일로 케이크를 만드는 베이킹 체험, 원예 체험 이해도를 높이는 환경 교육, 버려진 과수 나무를 이용한 ‘나만의 통나무 화분’ 제작 등으로 구성됐다.

iM뱅크 관계자는 “방학을 맞아 다양한 체험을 통해 자연의 가치와 환경 보호의 필요성 체험을 위해 행사를 매년 진행하고 있다“며 ”앞으로도 사회공헌활동을 통한 ESG경영을 실천하겠다”고 말했다.