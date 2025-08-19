백악관 쫓겨났던 ‘2월 참사’때와 달라 멜라니아에 편지 전달 등 배려 분위기

“젤렌스키 정장 멋지다.”

18일(현지시간) 미국 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령간 회담에서 젤렌스키 대통령의 달라진 복장도 눈길을 끌었다. 지난 2월 말 검은 군복에 전투화를 신고 백악관을 찾았던 젤렌스키 대통령은 이날 ‘올블랙’ 정장을 입었다. 백악관에서 쫓겨났던 ‘2월 참사’와 달리 이번 회담은 시종일관 서로를 배려하는 분위기 속에 대화가 오갔다.

이날 워싱턴포스트(WP), 로이터통신 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과의 회담에 검은색 셔츠와 검은색 재킷을 입고 등장했다. 군복을 연상케 하는 디자인이긴 했으나 정장 차림이었다.

리얼 아메리카 보이스 소속의 브라이언 글렌 기자는 백악관 집무실에서 젤렌스키 대통령에게 “정장이 아주 멋지다”고 했고, 트럼프 대통령도 “나도 똑같이 말했다”고 거들었다. 이 자리에서 젤렌스키 대통령은 해당 기자에게 “나는 바꿨는데 당신은 같은 정장을 입었네요”라며 분위기를 유쾌하게 만들기도 했다.

지난 2월 28일 젤렌스키 대통령이 회담할 때는 복장에 대해 글렌 기자가 “왜 정장을 입지 않았냐”고 지적하듯 말했고, 젤렌스키 대통령이 “전쟁이 끝난다면 복장을 갖춰 입겠다”고 답하며 의상이 회담 분위기에 어깃장을 놓는 장면이 연출됐다. 이때 트럼프 대통령은 “당신은 카드가 없다”, “세계 3차 대전(이 일어날 가능성)을 도박하고 있다”, “무례하다” 등의 반응을 보이며 회담장 분위기를 더 냉랭하게 했다.

이날 회담은 시종일관 부드러운 분위기가 연출되는 등 달라진 모습이 곳곳에서 포착됐다. 젤렌스키 대통령은 멜라니아 트럼프 여사에게 보내는 편지를 직접 전달하고 “이건 대통령님이 아니라 부인께 보내는 편지”라고 말하자 현장을 웃음바다로 만들었다. 김지헌 기자