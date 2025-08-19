79개 종목 매매 일시 중단 거래량 규정 준수 위한 조치 코스피 거래시간 확대 거론

대체거래소 넥스트레이드가 출범 5개월 만에 79개 종목의 매매를 일시 중단했다. 대체거래소는 한국거래소의 6개월 평균 거래량의 15%, 개별 종목은 거래량의 30%를 넘을 수 없다는 현행 규정을 지키기 위한 조치때문이다.

문제는 특정 종목이 언제 제한 대상에 오를지 예측하기 어렵다는 점이다. 개별 종목의 경우 거래 비중 변동성이 큰 만큼 투자자들 혼란이 커질 수 있다는 지적이 나온다.

19일 투자업계에 따르면 전날 넥스트레이드는 20일부터 다음달 30일까지 YG플러스 등 26개 종목을 정규시장 및 종가매매시장 매매 체결 대상에서 제외한다. 다음달 1일에는 풀무원 등 53개 종목의 거래가 제한된다.

넥스트레이드는 코스피200 및 코스닥150 구성 종목을 제외한 나머지 종목 가운데 거래량 상위 79개를 제한 대상에 올렸다. 넥스트레이드 관계자는 “코스피200 등 지수 구성 종목은 주요 종목인 점을 감안해 배제하고 나머지 약 450개 종목 중 거래량 30%룰을 위반할 가능성이 높은 상위 79개 종목의 매매를 제한했다”고 말했다.

이번에는 지수 구성 종목은 제한 대상에서 제외됐지만 30%룰을 어길 경우 예외 없이 거래가 정지된다. 아울러 개별 종목의 경우 거래 비중 변동성이 큰 만큼 투자자들이 예고 없이 매매 제한을 마주할 가능성이 높다.

일각에서는 향후 지수 종목의 거래 제한으로 인해 주요 지수 산출에도 영향을 미치는 게 아니냐는 의문도 제기됐다. 대체거래소의 거래량이 급증한 만큼 주가 형성에 영향을 미칠 수 있다는 설명이다. 실제로 한국거래소 대비 넥스트레이드의 거래량 비중은 지난 14일 기준 12.84%에 이른다. 출범 초기인 ▷3월 1.3% ▷4월 9.4% ▷5월 13.8% ▷6월 19% ▷7월 16.7%로 급증했다. 거래대금은 이미 한국거래소의 50%를 넘겼다.

넥스트레이드 관계자는 “예단하기는 어렵다”면서도 “거래 활발해야 가격이 더 효율적으로 결정되는데 거래량이 줄게 되면 가격이 비효율적으로 형성되는 건 맞다”고 설명했다. 이어 “지수 구성 종목은 기관투자자들 거래 비중이 높은 편이기 때문에 아직 한국거래소 거래량이 많아 종목 제한 가능성이 낮다”고 설명했다.

한국거래소 관계자 역시 “코스피 200, 코스닥 150 구성 종목은 유동성 풍부한 편”이라며 “대체거래소에서 거래 제한해서 종목 거래가 상당 기간 중단되어도 한국거래소 물량으로도 충분하다”고 말했다. 지수 산출시에도 대체거래소가 아닌 한국거래소의 가격으로 지수가 산출되므로 영향은 크지 않을 전망이다.

금융위원회도 증시 활성화 기조에 맞춰 투자자들의 편의를 높이는 방향으로 규제 완화를 검토 중이지만 현실적인 장벽이 높다. 거래량 제한 규제 완화는 금융위 이사회 의결 사안으로 제도 조정에 시간이 걸릴 것이라는 설명이다.

현재로선 한국거래소의 거래시간을 현행 6시간에서 12시간으로 확대하는 방안이 대안으로 거론된다. 거래 시간이 늘어나면 자연스럽게 넥스트레이드의 거래량도 15% 이하로 줄어들 가능성이 있다는 분석이다. 다만 프리마켓 운영을 위해서는 증권사들의 시스템 구축 등 인프라가 선행돼야 해 실제 시행까지는 시간이 더 필요할 전망이다. 신주희 기자