7월 車 수출 8.8%↑…미국 4.6%↓·EU 32.7%↑·아시아 34.6%↑ 전기차 등 친환경차 수출 17%↑…친환경차 내수판매도 51.5%↑

[해럴드경제=배문숙 기자]도널드 트럼프 미국 대통령발(發) 관세 영향으로 지난달 한국의 대미 자동차 수출액이 작년 동월 대비 5개월 연속 뒷걸음질한 것으로 집계됐다. 반면, 유럽·아시아 수출이 늘면서 지난달 전체 자동차 수출은 증가한 것으로 나타났다.

전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 상황이 개선되면서 전기차 수출은 2개월 연속 증가세를 기록했다.

산업통상자원부가 19일 발표한 ‘2025년 7월 자동차 산업 동향’에 따르면 지난달 한국의 자동차 수출액은 작년 7월보다 8.8% 증가한 58억3000만달러로 집계됐다. 이는 6월에 이어 2개월 연속 증가한 실적이다.

7월 물량 기준 수출은 21만1854대로, 작년 7월보다 5.8% 늘었다. 6월에는 자동차 수출액 증가에도 신차 수출 대수는 전년 대비 감소했으나 7월에는 수출액 증가와 함께 신차 수출 대수도 5.8% 증가한 것으로 나타났다.

지역별로는 한국의 최대 자동차 수출 시장인 미국으로의 수출이 작년 7월보다 4.6% 감소한 23억3000만달러로 나타났다.

대미 자동차 수출은 미국 트럼프 행정부가 지난 4월부터 모든 수입차에 25% 품목관세를 부과한 영향 등으로 5개월 연속 감소세를 이어가고 있다.

다만, 대미 수출은 작년 같은 달과 비교해 3월 -10.8%, 4월 -19.6%, 5월 -27.1% 등으로 감소 폭이 커졌다가 6월 -16.0%, 7월 -4.6% 등으로 둔화하고 있다.

대미 수출 감소에도 유럽연합(EU), 아시아 등 지역으로 수출이 크게 늘면서 전체 자동차 수출을 증가로 이끌었다.

7월 EU 수출은 7억1000만달러로 32.7% 늘었고, 기타 유럽은 6억3천만달러로 78.7% 증가했다. 아시아는 6억8000만달러로 34.6%, 중남미는 2억9000만달러로 37.4% 각각 증가했다.

중동은 3억8000억달러로, 13.8% 감소했다. 이는 이스라엘·이란 전쟁 등 여파로 이스라엘로의 신차 수출이 72.1% 감소한 영향이라고 산업부는 설명했다.

전기차 캐즘 속에서도 7월 친환경차 수출은 6만8129대로 작년 같은 달보다 17.0% 증가한 것으로 나타났다.

친환경차 중 전기차 수출은 2만246대로 12.3% 증가하며 6월에 16개월 만에 증가세로 전환한 이후 2개월 연속 증가세를 이어갔다.

하이브리드차 수출도 18.1% 증가한 4만3685대로 성장세를 이끌었다. 플러그인 하이브리드차 수출 역시 4198대로 31.7% 증가했다.

7월 자동차 내수 판매는 13만8503대로, 작년 동월 대비 4.6% 증가했다. 친환경차 내수 판매는 7만6639대로 51.5% 증가했다. 하이브리드차(4만8848대)와 전기차(2만5568대) 판매도 각각 42.8%, 69.4% 증가하며 약진했다.

7월 자동차 국내 생산은 작년보다 8.7% 증가한 31만6295대를 기록했다.