11월 28일까지 신청 접수…세금체납 등 심사

[헤럴드경제=윤호 기자]법무부는 광복 80주년을 맞아 체류 기간이 지난 동포에게 합법적인 체류 자격을 부여하는 동포 특별 합법화 조치를 시행한다고 19일 밝혔다.

법무부는 고국에 정착하려 했지만 체류 기간 도과 등으로 불안정한 삶을 이어온 동포와 그 가족들에게 특별 조치 기간 심사를 거쳐 합법적인 체류 자격을 부여한다는 방침이다.

대상자는 올해 8월 18일 이전에 체류 기간이 도과된 외국 국적 동포와 그 가족으로, 특별 합법화 조치 신청 기간은 다음 달 1일부터 올해 11월 28일까지다.

법무부는 전염병·마약 등 공중위생과 건강보험료·국세 등 체납 여부, 범죄 경력 등을 심사해 대상자를 선정할 예정이다.

또 특별 합법화로 체류 허가를 받은 동포가 국내에서 90일 넘게 장기 체류하는 경우에는 사회통합 교육을 필수적으로 이수하도록 한다는 방침이다. 교육을 이수하지 않은 경우에는 체류 기간 연장이 불허된다.

정성호 법무부 장관은 “이번 특별 조치는 국민과 동포가 함께 통합해 발전할 수 있는 도약의 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 사회 통합과 국가 발전에 기여하는 이민정책을 다각적으로 추진할 것”이라고 말했다.