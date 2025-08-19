광주시교육청, 21일부터 수능시험 원서접수

지역 고등학교 68교, 특수학교 6개교 광주지역 수능지원자 1만6846명

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시교육청(교육감 이정선)은 오는 21일 오전 9시부터 9월 5일 오후 5시까지(주말 제외) 2026 대학수학능력시험 원서를 접수받는다.

원서접수는 68개 고등학교(방송통신고 포함), 6개 특수학교, 시교육청(서구 화정동) 원서접수처 등에서 할 수 있다.

광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중(출신)인 고교에서, 타 시·도 고교 졸업자·검정고시·시험편의제공대상자는 시교육청 원서접수처에 접수하면 된다. 수능 원서 접수는 수험생 본인이 직접 해야 하며 대리 접수는 원칙상 불가하다. 단, 수형자, 군복무자, 입원 중인 환자, 원서접수일 기준 해외거주자(해외여행자 제외)는 직계가족 또는 배우자가 대리접수할 수 있다.

특히 올해부터 수능시험 원서접수에 온라인 사전입력 시스템이 처음으로 도입돼, 편의성과 효율성이 높아질 것으로 기대된다.

수험생들은 수능시험 원서 접수 전에 20일부터 열리는 ‘응시원서 온라인 사전입력’ 누리집(mycsat.re.kr)을 통해 시험 관련 정보를 미리 입력하면 된다. 이를 통해 현장 접수 대기시간, 오류 등을 줄일 수 있다.

수험생은 사전 입력 완료 후 가상계좌를 통해 수수료를 납부하고, 본인신분증 지참 후 접수처에 방문해야 최종 접수가 완료된다.

원서를 대리접수하는 경우 응시원서 사전 입력 시스템이 제한되므로, 증빙서류를 지참해 대리접수자가 현장 접수처로 방문해야 한다. 증빙서류는 접수일 기준으로 발급받은 주민등록초(등)본, 고교 졸업증명서, 검정고시합격증, 장애인증명서, 필요에 따라 종합병원에서 발급받은 진단서 등이다. 대상자별 구비서류에 차이가 있으므로 사전에 꼼꼼히 확인한 후 접수해야 한다.

원서접수일 기준으로 수험생이 국민기초생활 보장법 제2조에 의한 국민기초생활수급자, 법정차상위계층, 한부모가족지원법 제5조에 의한 한부모가족지원대상자 중 하나에 해당될 경우 관련 서류를 제출하면 응시수수료가 면제된다.

올해 수능시험일은 오는 11월 13일이며 수능 성적은 12월 5일 통지된다.

천재지변, 질병, 수시모집 최종합격, 군입대, 자격상실 등의 사유로 수능에 응시하지 못한 수험생은 11월 17~21일 관련 증빙서류를 지참해 원서 접수한 곳을 방문해 환불을 신청하면 된다.

2026학년도 수능시험 원서접수 관련 안내는 시교육청 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

한편 지난해 광주지역 수능 지원자는 재학생 1만1684명, 졸업생 4420명, 검정고시 등 기타 742명 등 총 1만6846명이었다. 올해는 지난해보다 재학생이 1000명 이상 증가하고, 졸업생(재수생, 반수생 포함)은 다소 늘어날 것으로 예상된다.

이정선 교육감은 “수능 원서접수는 지금까지 열심히 달려온 긴 여정을 정리하고 미래로 나아가는 중요한 발걸음이다”며 “안전하고 안정적인 수능이 시행되도록 빈틈없이 준비하겠다”고 말했다.