‘사업성 보정계수’ 모아주택에도 도입…11만7000호 공급 기반 ‘관리계획·건축계획’ 병행수립, 조합 운영·용역비 20억원 융자 지원 서대문구 현저동 ‘똥골마을’ 1호 대상지 선정, 오세훈 시장 현장 발표

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 재개발·재건축에 이어 ‘모아주택’에도 사업성 보정계수를 도입하며 사업 추진에 속도를 낸다. 이를 통해 사업 기간을 최대 2년 단축하고 가구당 평균 분담금은 7000만원 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

서울시는 19일 ‘모아주택 활성화 방안’을 발표하고, 서대문구 현저동 1-5번지 일대 ‘똥골마을’을 1호 대상지로 선정했다. 이 지역은 노후 건축물 비율이 100%에 달하고, 무허가주택 비율이 85%에 이르는 등 주거환경이 열악해 조속한 정비 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

똥골마을 일대는 지난 6월 모아타운 관리계획 승인 후 현재 조합설립 동의서 징구율이 72.1%에 달하며 오는 10월 조합설립인가·내년 3월 통합심의·9월 사업시행계획인가를 거쳐 12월 착공을 앞두고 있다. 2029년 12월 366가구 준공이 목표로 5년 내 입주예정이다.

특히 현재 거주 중인 20여 가구 중 일부가 기초생활수급자·차상위 계층으로 시는 세입자 손실 보상 시 조합에 용적률 인센티브를 부여하는 등 세입자 맞춤형 보호 대책을 유도할 예정이다.

모아주택·모아타운은 소규모 저층 주거지를 묶어 신속히 정비하는 서울시만의 주거정책으로, 기반 시설을 함께 개선할 수 있다는 장점이 있다. 2022년 도입 이후 현재까지 모아타운은 116곳, 모아주택은 166곳에서 추진 중이며 이미 목표치였던 3만호를 초과 달성한 상태다.

이번 대책의 핵심은 ‘사업성 강화’다. 사업성 보정계수 도입으로 땅값이 낮은 지역에 임대주택 비율을 줄이고 일반분양을 확대해 사업성을 높인다. 서울시 자체 시뮬레이션에 따르면, 이 제도를 적용하면 비례율은 평균 13%P 상승하고 주민 분담금은 평균 7000만원 줄어드는 것으로 나타났다.

또 역세권·간선도로변 등 입지 여건이 좋은 곳은 준주거지역으로 상향해 모아주택 7000호를 추가 공급할 수 있도록 했다. 금융지원도 강화해 초기 운영비와 용역비를 최대 20억원까지 융자 지원하고, 공사비는 시·서울주택도시개발공사(SH)·금융기관이 협업해 주택도시보증공사(HUG) 대비 0.6% 낮은 저리로 대출을 제공한다는 계획이다.

행정절차도 대폭 단축한다. 그동안 분리돼 있던 모아타운 관리계획과 모아주택 건축계획을 병행해 추진해 최대 1년을 줄인다는 계획이다. 여기에 조합 설립 과정에서 전자서명·온라인 총회 등 직접 지원을 확대해 착공까지 최대 2년 단축이 가능하다는 게 서울시의 설명이다.

오세훈 시장은 이날 현저동 현장을 방문해 “모아주택과 모아타운은 개발이 진행되지 못하는 노후 저층 주거지 문제를 해결하기 위한 서울시의 혁신적인 접근”이라며 “그동안 모아타운을 선정하고 확대해 주택공급 기반을 다졌다면, 이제는 모아주택을 실질적이고 더 빠르게 공급하는데 집중할 것”이라고 했다.