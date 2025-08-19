“김문수 농성장서 무례…모노드라마 찍고 가”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 안철수 국민의힘 대표 후보는 19일 보수 유튜버 전한길씨에 대해 “보수 정당 대선후보를 욕보이고 있다”며 “구차한 전당대회 출입 구걸을 즉각 거부해야 한다”고 했다.

안 후보는 이날 오전 페이스북에 “어제 전한길이 김문수 후보님 농성장에 와서 무례를 범하고 갔다”며 이같이 적었다.

앞서 전씨는 전날 오후 여의도 국민의힘 당사 1층에서 특검 압수수색 반대 농성 중인 김문수 후보 옆에서 기자회견을 열고 “(자신이) 장동혁 후보를 지지한다고 보도가 났는데 오해”라고 해명하며 자신의 전당대회 출입을 금지한 지도부를 향해 “오는 22일 청주에서 열리는 전당대회 출입을 허락해 달라”고 호소했다.

이를 두고 안 후보는 “며칠 전 김 후보님 코앞에서 버젓이 다른 후보 지지 의사를 밝혀 놓고도, 어제는 예고 없이 찾아와 바로 옆에 딱 붙어 오해라면서 말을 바꿨다”며 “김 후보님을 무슨 병풍마냥 취급하며 어르고, 달래다, 혼자 흥분하고 또 낄낄거리며 모노드라마를 찍고 갔다”고 지적했다.

안 후보는 “그러면서 구차하게 전당대회 출입을 구걸하고 갔다. 아마 이게 가장 큰 목적이었을 것”이라며 “(김 후보는) 그래도 우리 당의 대선후보를 지내신 분인데, (전씨가) 얼마나 우습게 알면 이런 행태를 보이겠나”라고 반문했다.

그는 “그리고, 22일 전당대회 출입을 왜 하려고 하겠나”라며 “이번에 와서 난장판을 만들어도 출입 금지를 당할 다음 행사가 없기 때문에 잔머리를 굴리는 것”이라고 꼬집었다.

그러면서 “이걸 또 당이 받아줄지는 만무하지만, 즉각 거부 의사조차 내지 않는 것을 보니, 그것대로 정말 답답한 마음이 크다”고 덧붙였다.