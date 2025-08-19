‘50% 관세 적용’ 파생상품까지 전방위 확산 변압기·건설기계·가전·화장품까지 초비상 “확인절차·추가 비용 등 실무적 어려움이 더 문제”

[헤럴드경제=김성우·박지영 기자] 미국 행정부가 해외에서 수입해오는 철강·알루미늄 50% 관세 적용 대상에 파생상품 407개를 추가한다.

우리의 주요 대미 수출 품목으로 여겨지는 화장품과 주요 가전과 자동차 부품, 기계류 등까지 이번 조치에 포함되면서 현장에서는 ‘사실상 수출을 포기해야 하는 게 아니냐’는 목소리가 나오는 등 무역업계의 시름이 깊어질 전망이다.

19일 철강업계와 한국무역협회에 따르면 미국 상무부는 이날 “무역확장법 232조 적용대상에 파생상품 407개를 추가하는 관세정책을 시행하고 이날 연방관보에 공식 게재한다”고 밝혔다.

미국 정부가 지난 15일(현지시간) 선제적으로 밝힌 파생상품 리스트를 살펴보면 우리 수출업계에 직접적인 타격이 될 것으로 예상되는 제품은 ▷변압기 ▷건설기계 ▷트랙터 ▷가전제품 ▷화장품 등이다. 화장품의 경우 일부 용기에 들어가는 철강과 알루미늄 소재 탓에 규제 대상에 포함된 것이 특징이다.

향후 관세 부과 절차는 우리 무역업계가 수출하는 품목을 신고할 경우 현지에서 제품을 확인하는 미국 관세청(CPB)이 이들 품목에 들어가는 철강과 알루미늄 제품의 비율이나 사용 목적 등을 조사하고, 여기에 맞춰서 관세를 부과하는 방식이 될 전망이다.

우선 407개 품목 대다수가 제품에 포함된 철강재에 대한 관세 부과 가능성을 CPB가 검토하게 되고, 냉장·냉동고와 화장품·화학공업 제품의 경우에는 제품과 용기 등에 포함된 알루미늄 비중까지 검토가 이뤄진다.

무역업계에 따르면 이번 정책으로 가장 큰 타격이 예상되는 파생상품 분야는 부품 단위 수출이 많은 자동차 부품 업종이다.

이번 조치의 대상 품목에는 굵직한 대형업체의 생산이 많은 엔진배터리·기어박스·파워트레인 부품은 제외됐지만, 그 외 영세업체의 생산이 많은 다수의 부품은 철강과 알루미늄이 포함될 경우 전부 50% 관세 적용 대상에 포함됐다.

한 부품업계 관계자는 “현재 스텔란티스와 GM, 포드까지 미국 주요 완성차 3사에 수출을 진행하고 있는데, 지금도 관세 문제를 핑계로 이들 완성차 업체들이 대금 지급에 난색을 표하고 있다”면서 “이번 관세 부과 대상의 변화로 대미 수출에 미칠 영향이 더욱 커질 것 같다”고 우려했다.

한국 제조업 역사를 견인해 온 기계류 제작업체들 또한 근심이 커진 것은 마찬가지다. 특히 변압기는 고부가 제품으로 여겨지는 1만kVA 이상 유압식 변압기와 여타 변압기, 또 부품 11개 품목이 대상에 전부 포함됐다.

또다른 수출업계 관계자는 “변압기 분야 전체 수출액을 더할 경우 지난해만 6억 달러 수준의 수출 실적을 기록했다”면서 “변압기에 들어가는 방향성전기강판은 우리 제품의 기술력이 높고, 또 현지에서 조달하기 힘든 경우도 많아서 결국 관세 부담이 커질 것으로 보인다”고 토로했다.

이미 냉장·냉동고에 들어가는 철강재에 50% 관세를 적용받고 있는 가전업계 입장에서도 이번 관세 품목 추가로 인한 타격이 우려된다.

우선 냉장·냉동고의 경우에는 지난 6월 철강 제품에 대한 50%의 관세 부과가 결정됐고, 지난 8월부터 제품에 들어간 알루미늄에 대해서도 관세가 부과됐다. 여기에 지난해 수출액 기준 2억8750만 달러 규모인 에어컨 부품 등에 포함된 철강재에 대해서도 추가 관세부과가 이뤄진다.

한 가전업계 관계자는 “기존 6월부터 부과되던 50% 관세가 다른 제품과 품목에 대해서도 추가가 된 것”이라면서 “우리가 수출하는 가격이 인상되는 것 이상으로, 제품에 들어간 철강과 알루미늄 제품의 비중을 확인하고 CPB와 이를 다투는 과정에서 들어가는 비용(관세 처리 비용)이 더욱 클 것”이라고 봤다.

실제 수출 현장에서 우리 기업들의 실무적 어려움도 한층 배가될 전망이다. 이례로 한 수출 품목에 대해 관세 부과 대상인지 여부를 일선 업체들이 파악하는 것 자체가 쉽지 않다.

미국 행정부가 관세 부과 전 품목분류나 원산지 기준을 따져보는 ‘사전심사제(Ruling·룰링)’를 운영하고 있지만, 업계에서는 이런 문제를 전문적으로 다루는 관세사를 쓰는 비용 조차 만만치 않다고 우려하고 있다.

룰링제도는 수출업자나 관세사가 미국 세관 사이트에 접속해 신청할 경우 미국 세관의 산하기관인 국가상품분류국(NCSD)에서 검토 후 일반적으로 관세 여부를 판별하는 제도다.

대미 수출을 주로 담당하는 한 관세사는 헤럴드경제와의 전화 인터뷰에서 “현재 관세 부과 품목이 너무 복잡하기 때문에 현장에 있는 사람들도 룰링에 대해서는 아직까지 ‘모르겠다’고 혀를 내두르는 상황”이라고 걱정했다.

관세청 관계자 역시 한국무역협회와 관세청이 최근 진행한 ‘한미 관세협상 타결 관련 수출기업 설명회’에서 “향후 관건은 실무적인 문제가 될 것으로 보이는 만큼 현업에서는 긴장감이 높다”고 밝혔다.

더욱 큰 문제는 이번 대상 품목이 추가적으로 확대될 조짐을 보이고 있다는 것이다. 조성대 한국무역협회 통상연구실장은 “이번 407개 품목은 앞서 미국정부가 적용대상을 놓고 500여 개 품목을 선정하고 국내외 이해관계자들의 의견을 받은 뒤 확정된 품목들”이라면서 “문제는 이해관계자들이 낸 의견 대다수가 받아들여지지 않았다는 점, 또 미국 정부가 해당 조사를 연 3회 진행하면서 오는 9월 추가적인 품목을 더할 수 있도록 했다는 점”이라고 지적했다.

가장 먼저 직격탄을 맞았던 철강업계의 우려도 커지고 있다. 한 철강업체 관계자는 “현지에 수출하는 철강재에 대해서도 직접 관세가 적용되고 있는데, 이처럼 우리 철강업체가 만든 제품을 한국에서 생산해 수출하는 품목도 관세가 부과될 경우 간접적으로 우리 철강업계에 줄 타격은 계산할 수조차 없다”고 말했다.