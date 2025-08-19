15~16일 행사선 부스에 6000명 찾아 “브랜드 경험 확대로 유럽 시장 공략”

[헤럴드경제=강승연 기자] 대상의 김치 브랜드 ‘종가(JONGGA)’는 글로벌 김치 행사인 ‘김치 블라스트(Kimchi Blast)’의 일환으로 영국의 뮤직 페스티벌에 참가한다고 19일 밝혔다.

행사는 지난 15~16일에 이어 22~24일까지 영국 런던 빅토리아 파크에서 열리는 ‘All Points East 2025(이하 APE)’다. 매년 20만명 이상이 찾는 인기 페스티벌로, 세계적 아티스트의 공연은 물론 영화 상영, 거리 공연, 마켓 등 다양한 문화 콘텐츠가 어우러진 복합 문화행사다.

대상 종가는 이번 행사에서 단순 제품 시식을 넘어 축제나 공연, 지역 커뮤니티가 어우러진 공간에서 김치의 매력을 다각도로 경험하게 함으로써 유럽권 MZ세대와의 접점을 강화한다는 구상이다.

종가는 현장에서 브랜드 홍보 부스 운영을 통해 현지 소비자들에게 K-푸드 대표주자인 김치의 매력을 알렸다. 지난 15일과 16일 이틀 동안에만 약 6000명의 방문객이 종가 부스를 찾아 김치를 경험했다.

부스는 김치를 보고 느끼고 맛볼 수 있는 경험존과 테이스팅존, 게임존 등 다양한 체험 공간으로 구성됐다. 부스 외관은 김치냉장고를 모티프로 한 대형 ‘김치 쿨러(Kimchi Kooler)’로 색다르게 꾸몄다.

이번 APE 행사 공식 벤더로 참가하는 3개 인기 레스토랑과의 협업을 통해 종가 김치를 활용한 감자튀김, 핫도그, 치킨 등 특별 메뉴도 선보인다.

이경애 대상주식회사 김치글로벌사업본부장은 “이번 페스티벌은 유럽 소비자들에게 발효식품인 김치를 새롭고 유쾌한 방식으로 소개하고, 종가만의 차별화된 브랜드 경험을 확대하는 기회가 될 것”이라며 “K-푸드 유럽 진출의 핵심 거점인 영국에서 종가 김치의 입지를 공고히 하고, 현지화 제품 개발 및 김치 블라스트 행사 등 차별화된 전략으로 유럽 시장을 공략하겠다”고 말했다.