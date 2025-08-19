무신사 회원 전용 상품 출시 예정

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 인터넷 전문은행인 케이뱅크와 손잡고 결제·적립 혜택을 강화한 새로운 금융 서비스를 선보인다고 19일 밝혔다.

무신사는 최근 서울 성수동 본사에서 금융 전문 자회사 무신사페이먼츠, 케이뱅크 등 3사가 참석한 가운데 전략적 제휴 양해각서(MOU) 체결식을 진행했다. 무신사와 케이뱅크가 각자의 플랫폼과 서비스 영역에서의 강점을 바탕으로 상호 간에 혁신적인 성장 기반을 마련하는 것이 골자다.

무신사는 지난 7월 출시한 선불 충전금 ‘무신사머니’를 활성화할 수 있는 연계 금융 상품을 케이뱅크와 협력해 도입할 계획이다. 무신사페이먼츠에서 관리하는 무신사머니는 무신사, 29CM, 솔드아웃 중 원하는 플랫폼에서 고객이 직접 충전해 결제 수단으로 사용할 수 있다.

무신사는 회원은 무신사머니 전용 케이뱅크 계좌를 개설·연결한 이후, 선불금 충전과 무신사 상품 결제를 많이 경험할수록 더 많은 혜택을 누릴 수 있다. 무신사머니 계좌와 연계된 케이뱅크 체크카드 상품도 출시한다. 전국 오프라인 매장에서 결제하면 무신사머니 추가 적립도 지원할 방침이다.

무신사 회원만을 위한 케이뱅크 금융 상품은 이르면 내년 상반기 출시될 전망이다. 이후에는 29CM, 솔드아웃 등 팀무신사에서 전개하는 플랫폼 서비스와 연계한 서비스 협업을 구체화할 계획이다.

최영준 무신사페이먼츠 대표는 “케이뱅크와 협력을 바탕으로 무신사 회원들이 더욱 편리하고 즐거운 쇼핑을 경험할 수 있도록 실질적 혜택을 강화할 것”이라고 말했다.