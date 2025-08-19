한은, 19일 국회 업무보고 보고서 스테이블코인 규제 필요성 재차 강조

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행이 원화 스테이블코인 도입에 대한 취지에 공감한다면서도 은행권을 중심으로 규제를 병행해 시작해야 한다고 재차 밝혔다. ‘코인런(대량 환매)’ 위험이 있는 코인을 무작정 도입하면 자칫 금융시장 불안이 걷잡을 수 없이 커질 수 있다는 우려다. 한은은 이에 범부처 차원의 기구를 만들어 규제를 해야 한다는 점을 강조했다.

한은은 19일 국회 기획재정위원회 업무보고에 제출한 업무현황 보고서에서 “원화 스테이블코인은 법화(원화) 가치에 직접 기반하는 화폐 대용재이므로 외환규제, 금융산업구조, 통화정책 등에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여 안전판을 마련할 필요가 있다”며 이같이 밝혔다.

원화 스테이블코인 도입시 예상되는 외환규제 우회와 비은행에 대한 발행 허용시 금융산업구조 개편 이슈 등 추가적인 문제가 해결돼야 한다는 것이다.

우선 한은은 원화 스테이블코인이 비허가형 분산원장 기반으로 발행·유통될 경우 외환거래시 신고의무 등 외국환은행 중심의 외환규제체계를 우회하는 국가 간 자금이동 수단으로 사용될 우려가 있다고 지적했다.

특히 스테이블코인 발행을 비은행에 허용하는 것이 사실상 ‘지급결제전문 은행업’을 허용해주는 것과 같으므로 기존 금산분리 원칙 완화 여부에 대한 정책적 검토가 필요하다고 강조했다.

한은이 말한 지급결제전문 은행업이란 이른바 ‘내로우뱅크(Narrow Bank)’로 대출 등 자금중개 및 신용창출 기능을 수행하지 않고 수신자금 운용 및 지급결제업무를 수행하는 좁은 의미의 은행을 말한다.

코인런 우려도 짚었다. 한은은 “원화 스테이블코인의 발행규모가 크게 확대될 경우 통화정책 유효성이 제약되는 가운데, 코인런(coin run) 등으로 인한 전통 금융시장으로의 리스크 전이 등의 부작용이 수반될 가능성이 있다”고 밝혔다.

단기 국채가 준비자산으로 보유되면서 나타날 수 있는 우려에는 “스테이블코인 준비자산의 상당 부분이 단기국채로 보유될 경우 국채시장에 대한 수급불균형을 초래하여 단기금리 변동성이 확대될 가능성이 있다”고 설명했다.

이에 한은은 은행권 발행을 먼저 허용하고 적절한 규제를 만들어야 한다고 조언했다. 한은은 “규제 수준이 높은 은행권을 중심으로 발행을 허용한 후 점차 확대하는 방안이 바람직하다”고 강조했다.

이어 “범부처 차원의 규제 대응을 위한 유관부처 간 합의기반 정책기구 구성이 필요하다”고 덧붙였다. 실제로 미국이 한은의 지적처럼 일부 움직이고 있다.

미국의 지니어스 법률은 은행시스템의 건전성과 안전성 등을 고려하여 재무부·연준·연방예금보험공사가 참여하는 ‘스테이블코인 인증심사위원회’를 설치하도록 하고, 위원회 만장일치 의결을 통해서만 비금융서비스 상장기업의 스테이블코인 발행을 허용했다.