- 2025 화학창의콘텐츠 공모전 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국화학연구원은 창립 50주년을 기념하는 엠블럼을 공모하는 ‘2025 화학창의콘텐츠 공모전’을 개최한다. 오는 10월 13일까지 국민 누구나 참여할 수 있다. 이번 엠블럼 공모는 국내 유일의 화학분야 정부출연연구기관인 화학연의 정체성을 담아, 연구원 창립 50주년 기념을 직관적으로 표현한 엠블럼을 제작해 제출하면 된다.

한국화학연구원은 1976년 설립 이래 화학 및 관련 융·복합 분야 기술 개발과 화학기술의 산업체 이전, 화학 전문인력 양성 및 다양한 화학 인프라 지원 서비스를 통해 국가 화학산업 발전에 기여해왔다.

2026년은 창립 50주년을 맞이하는 해로, 화학연의 그동안의 역할과 성과, 비전에 대해 국민과 적극적으로 소통할 계획이다. 연구원은 본 공모전을 통해 화학연 창립 50주년을 가장 상징적‧직관적으로 표현한 엠블럼을 선정하여, 50주년 기념 소통 활동의 대표 이미지로 활용하고자 한다.

엠블럼은 50주년 기념 영상, 굿즈 등 다양한 홍보 콘텐츠에 사용할 수 있는 엠블럼 디자인으로 기본형과 응용형으로 제작해 출품하면 된다. A3(297x420mm) 이상, 해상도 300dpi 이상으로 출품할 수 있다.

제작 과정에서 AI를 활용할 수 있지만 필수는 아니다. AI를 활용하더라도, 엠블럼 작품의 실제 디자인 과정과 최종 결과물은 반드시 응모자가 주체적으로 창작해야 한다. AI 활용 가이드 및 저작권 주의 등 자세한 사항은 홈페이지 공모요강에서 확인할 수 있다.

한국화학연구원은 총 12편의 수상작을 선정하고, 총 690만원의 상금을 시상한다.

대상 1명(팀)을 선정하며 최우수상은 1명(팀), 우수상은 2명(팀), 장려상은 3명(팀), 입선은 5명(팀)을 선정한다. 1인(팀) 당 출품작 수는 제한이 없으나, 시상은 1인(팀) 1작품으로 제한된다.

수상자에게는 한국화학연구원장상과 함께 대상 200만원, 최우수상 100만원, 우수상 70만원, 장려상 50만원, 입선 20만원의 상금이 수여된다.

수상작은 디자인 리파인 후, 한국화학연구원 창립 50주년 기념 공식 엠블럼으로 영상, 이미지, 굿즈 등 각종 홍보 콘텐츠에 활용될 예정이다.

작품 출품 규격 등 자세한 공모내용은 공모전 홈페이지에서 확인할 수 있으며 문의사항은 홈페이지 채널톡을 통해 자유롭게 문의할 수 있다.