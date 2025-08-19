[헤럴드경제 = 김상수 기자] 보람그룹의 바이오 계열사 보람바이오가 건강기능식품 브랜드 ‘닥터비알(Dr.BR’ 공식 출시를 기념하며 소비자 감사 이벤트를 실시한다고 19일 밝혔다.

보람바이오는 이날부터 선착순 300명에 한해 ‘멀티비타민 이뮨’을 100원에 판매한다. 닥터비알 네이버 스토어에서 구매할 수 있으며, 아이디당 1개만 구매할 수 있다. 소진시 조기종료된다.

멀티비타민 이뮨은 비타민·미네랄 등 필수 성분 11종을 담은 올인원 비타민 제품으로 가볍게 먹을 수 있는 액상형 제품이다. 오는 31일까지 구매량에 따라 최대 44%까지 할인받을 수 있으며, 첫 구매 고객 대상으로 5000원 특별쿠폰을 제공한다.

스토어에서 알림받기를 설정할 경우 1000원 쿠폰, 구매 후 리뷰를 작성하면 1000원 쿠폰을 추가로 받을 수 있다.

보람바이오 관계자는 “이번 특가 프로모션은 건기식 신제품에 대한 관심을 제고하기 위해 마련한 것”이라며 “웰에이징 시대를 맞아 건강기능식품이 추구하는 본연의 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

닥터비알은 보람바이오의 25년 바이오 연구역량을 바탕으로 탄생한 B2C 건강기능식품 브랜드다. 지난달 브랜드 론칭과 함께 멀티비타민 이뮨, 리포좀 비타민C 프리미엄, 루테인지아잔틴 알티지오메가3, 칼마디K2, 관절FAC 건강기능식품 5종을 공개했다. 8월 중순에는 건강보조식품 스페르미딘 플러스, 파로효소 플러스 출시가 예정돼 있다.