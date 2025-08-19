소양강댐 상류 인공습지 조성…연 34만톤 물 복원 기대 MS “2030년까지 모든 사업장에서 워터 포지티브 달성”

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)가 글로벌 빅테크 마이크로소프트(MS)의 국내 첫 공식 물 복원 파트너로 선정됐다.

한국수자원공사는 MS와 ‘워터 포지티브(Water Positive)’ 달성을 위한 업무협약을 체결하고 소양강댐 상류에 국내 첫 공동 물 복원사업을 추진하기로 했다고 19일 밝혔다. 이번 협약으로 기후위기 대응과 지속 가능한 물순환 체계 구축을 위한 글로벌 협력이 본격화됐다.

‘워터 포지티브’는 기업이 자발적으로 사용한 물보다 더 많은 물을 자연으로 환원하거나 재이용하는 물 복원 활동을 말한다.

최근 첨단산업의 성장과 인공지능(AI) 기반 서비스가 확대되면서 ‘워터 포지티브’가 국내외 상장기업들의 물 위기 극복을 위한 국제적 실천 과제로 떠오르면서 기업의 지속가능성을 확보하기 위한 새로운 기준으로 주목받고 있다.

습지 조성 및 유지 비용은 MS가 부담하며, 한국수자원공사는 습지 설계 및 사업 실행을 전담한다. 이는 국내에서 글로벌 기업과 공공기관이 일대일로 협력해 물 복원을 실천하는 첫 사례다.

첫 사업으로 추진되는 소양강댐 상류 인공습지 조성은 강원도 춘천시 북산면 일대에서 진행된다. 댐으로 유입되는 하천의 수질을 개선하고, 유입되는 부유물질, 질소, 인 등 오염물을 약 30% 저감한다. 이를 통해 연간 약 34만 톤의 물을 복원하는 효과가 기대된다. 이는 100만 명이 하루 동안 사용하는 물의 양에 해당한다.

MS는 2030년까지 전 세계 사업장에서 워터 포지티브 달성을 선언했으며, 이번 협약은 서울·부산 데이터센터 운영과 연계한 첫 공식 파트너십이다.

앞으로 두 기관은 국내외 다양한 물 복원 프로젝트를 지속적으로 확대하고, 기후위기 대응과 지속 가능한 물 이용을 위한 글로벌 민관 파트너십의 모범사례를 만들어 간다는 계획이다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “AI가 산업 전반을 재편하는 시대에 물 사용이 많은 글로벌 기업이 환경에 미치는 영향을 최소화하고 지속 가능한 방식으로 물을 환원하는 것이 매우 중요해지고 있다”며 “이번 협력은 글로벌 빅테크가 한국수자원공사와 함께 물 복원이라는 공동 책임을 실천하는 첫걸음으로, ESG 실현과 AI 3대 강국 진입을 위한 새로운 협력 모델이 될 것”이라고 말했다.

한국수자원공사는 환경부와 함께 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, 포스코, 네이버 등 11개 기관이 모인 ‘워터 포지티브 협력체’ 출범에 참여해 국내 민간기업과 공동 물 복원 프로젝트를 진행하고 있다. 지난해에는 환경부, 삼성전자와 함께 장흥댐 신풍 습지 개선사업을 시작하기도 했다.