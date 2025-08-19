[헤럴드경제 = 김상수 기자] 건강기능식품 ODM 기업 콜마비앤에이치가 2분기에 연결기준 매출액 1641억원, 영업이익 107억원을 기록했다고 14일 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 1.1% 감소했으나, 영업이익은 37.3% 증가했다.

2분기에 이어 지난 7월에선 잠정실적 기준 매출액 421억원, 영업이익 33억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 비슷한 수준이고 영업이익은 68% 증가했다는 게 콜마비앤에이치 측의 설명이다.

지난 13일에 열린 2분기 이사회에선 창사 이래 첫 중간배당을 의결했다. 보통주 1주당 75원, 총 21억원 규모다. 주주환원정책 일환으로 향후 배당은 회사의 안정적 재무구조와 미래 투자를 고려해 이익의 1/3 이상은 배당으로 환원할 방침이다.

콜마비앤에이치 관계자는 “하반기에도 세종3공장을 중심으로 맞춤형 제품 개발과 일본, 동남아 등 글로벌 수출국 다변화 전략을 추진하며 ODM 경쟁력을 강화해 나가고 있다”며 “차세대 원료에 대한 지속적인 R&D 투자와 체질 개선을 통해 안정적 성장과 동시에 주주가치 제고에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.