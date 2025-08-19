[헤럴드경제=강승연 기자] 한세실업이 과테말라 아동 보호시설 ‘천사의 집’에 1200달러 상당의 생필품을 기부했다고 19일 밝혔다.

과테말라 ‘천사의 집’은 2006년 한국 천주교 청주교구 홍승의 가브리엘 신부가 한국국제협력단(KOICA)과 서울국제친선협회, 한인 동포 및 천주교 신자들의 지원을 받아 설립한 아동 보호시설이다. 한세실업 과테말라 법인은 2022년부터 천사의 집과 인연을 맺고 다양한 지원을 이어오고 있다.

한세실업은 2022년 2분기부터 의류를 비롯해 생수, 치약, 휴지 등 매 분기 1200달러 상당의 생필품을 지원했다. 현재까지 기부한 생필품은 1만5000달러에 달한다. 특히 재능 기부를 통해 연 1회 봉제 기술을 무료로 교육하고, 우수한 성적을 거둔 학생에게 한세실업 과테말라 법인에 입사할 수 있는 특전을 제공하고 있다.

김익환 한세실업 부회장은 “한세실업이 글로벌ODM 기업으로 성장하기까지 전 세계 지역사회로부터 큰 도움을 받았다”며 “지역 주민에게 실질적 혜택을 제공할 수 있는 맞춤형 사회공헌 활동을 적극 펼치며 지역사회와 상생하며 발전할 것”이라고 전했다.