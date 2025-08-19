21~27일 행사 진행

[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 롯데마트가 금어기 후 처음 수확한 서해안 햇꽃게(100g/냉장/국산)를 21일부터 판매한다. 이 상품은 금어기 해제 당일 새벽 서해안에서 잡은 물량이다. 꽃게는 산란기 보호를 위해 매년 6월 21일부터 8월 20일까지 금어기를 시행하고 있다.

이번 행사에서는 서해안 햇꽃게를 행사 카드 결제 시 20% 할인된 992원에 구매할 수 있다.

신선도 유지에도 신경을 썼다. 롯데마트는 새벽에 어획한 햇꽃게를 산지 직송해, 당일 오후 살아있는 상태로 공급한다. 조업 직후 꽃게를 5℃ 이하 냉수에 담가 기절시키고 모래톱과 유사한 환경을 조성해 전국 매장에 직송하는 구조다.

물량 준비에도 신경썼다. 롯데마트는 꽃게 주산지인 부안 격포항과 태안 신진도항 소재의 선단 40여척과 사전 계약을 체결해 전년 대비 약 30% 확대된 공급망을 구축했다. 선별과 포장을 담당하는 전문 패킹장 8곳과도 협력했다.