뉴욕증시, 미·러·우 3자 회담 주시하며 혼조세…반도체지수는 반등 코스피, 세제개편안 우려에 亞증시 강세 속 약세 우크라戰 종식 회담 등 대내외 이슈에 제한적 움직임 예상

[헤럴드경제=신동윤 기자] 최근 주요국 주가 지수 중 ‘세계 1위 상승률’을 기록했던 코스피 지수가 대내외 리스크에 유독 취약한 모습을 보이며 최근엔 ‘나 홀로’ 지지부진한 모습을 보이고 있다. 일본 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)와 중국 상하이종합지수 등이 사상 최고치를 경신하는 가운데서도 19일 국내 증시는 세제개편안 및 러시아-우크라이나 전쟁 종식 회담 등 대내외 주요 이슈를 주시하면서 증시 상단이 지속해 제한될 것으로 보인다.

한국거래소에 따르면 전날 코스피는 미국 관세와 물가 부담이 재점화되며 1.5% 급락해 3170대로 밀려났다.

예상치를 크게 웃돈 미국 생산자물가지수(PPI)에 인플레이션 우려가 커진 데다, 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 관세 계획을 곧 발표한다고 밝히면서 투자 심리를 위축시킨 영향이다.

외국인이 코스피 시장에서 ‘팔자’를 나타낸 가운데 매도세가 대형 반도체주에 쏠리면서 삼성전자(-2.23%), SK하이닉스(-3.25%)가 급락했다.

구체적으로 전날 외국인의 코스피 시장 순매도액은 4880억원인데 이중 절반을 웃도는 2740억원가량이 삼성전자와 SK하이닉스에 몰리며 코스피 하방 압력을 키웠다.

전날 일본 닛케이225지수가 0.77% 올라 사상 최고치를 경신하고, 중국 상하이종합지수가 0.85% 올라 10년 만에 최고치를 기록하는 등 아시아 증시의 전반적 강세에도 한국 증시는 유독 취약한 모습을 보이는 상황이다.

단순히 트럼프 정부의 관세 영향뿐만 아니라 세제개편안 등 국내 정책 이슈가 코스피 시장에 대한 외국인의 투자를 위축시키는 요인으로 꼽힌다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 “아시아 증시의 전반적 강세 와중에 한국은 유독 취약한 모습”이라며 “오는 21일 임시 국회 본회의에서 여당이 노란봉투법과 2차 상법 개정안 처리를 목표로 하고 같은 날 세법개정안이 논의되는 가운데 관세 이슈와 함께 법·제도 관련 경계감도 대두되고 있다”고 짚었다.

간밤 뉴욕증시가 미국·러시아·우크라이나 정상 간 3자 회담 성사 가능성을 주시하며 보합권 내 움직인 만큼 국내 증시는 이날도 상단이 제한될 가능성이 있다.

트럼프 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담 후 주요 유럽 정상들과 러시아·우크라이나 전쟁의 종식 방안을 논의한 가운데 회담에서 새로운 결정은 나오지 않았으나, 젤렌스키 대통령이 미국·러시아·우크라이나 3자 정상회담을 희망한다고 밝힌 만큼 성과에 대한 기대가 일부 피어났다.

미·러·우 정상회담에 대한 기대와 경계가 뒤섞이며 다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 각각 0.08%, 0.01% 내리고, 나스닥지수는 0.03% 오르는 등 혼조세를 보였다.

일각에서는 전날 국내 증시 낙폭이 뉴욕증시보다 컸던 만큼 일부 저가 매수세가 유입되며 코스피가 반등을 시도할 가능성도 나온다. 다만 세제개편안 관련 불확실성이 지속되며 증시 상단은 제한될 것이라고 전문가들은 보고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “국내 증시는 전날 1% 넘는 급락에 따른 기술적 매수세 유입에도 세제개편안 등 기존 불확실성 지속으로 반등이 제한되는 흐름을 보일 전망”이라고 했다.