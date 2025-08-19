김덕현 군수 “사회적 약자 배려한 맞춤형 행정서비스 확대해 나가겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 시각장애인의 민원 접근성을 높이고, 행정서비스 이용 편의를 증진하기 위해 ‘점자 민원업무 안내서’를 제작해 읍면 행정복지센터 및 종합민원과 등에 비치했다.

19일 군에 따르면 이번에 제작한 안내서는 시각장애인이 자주 이용하는 민원 업무 중 필수 안내 사항을 점자로 번역·편집하여, 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 구성했다. 주요 내용에는 각종 민원 처리와 관련된 신청대상·신청방법·수수료·구비서류·처리기간 등 상세내용이 안내돼 있어 시각장애인들의 편으를 높일 것으로 기대된다.

특히, 가족관계등록과 증명서 발급, 사회복지급여, 장애인복지카드 발급 등 주요 민원업무 위주로 구성해 효용성이 높다.

김덕현 군수는 “법규 개정, 처리부서 변경 등 개정내용이 생길 때마다 점자민원업무 안내서를 현행화하여 사회적 약자를 배려한 맞춤형 행정서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.