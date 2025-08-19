[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 경북도에서 실시한 ‘2025년도 안전大전환 집중안전점검’ 결과 ‘최우수기관’으로 선정됐다고 18일 밝혔다.

이는 2022년도 안전대전환 집중안전점검 최우수기관에 이어 4년 연속 우수기관 수상이라는 성과를 거뒀다.

2025년 집중안전점검은 지난 4월 14일부터 6월 13일까지 61일간 고령군 내 안전취약시설 등을 전기, 건축, 소방 민간전문가와 함께 점검하고 보수·보강 조치를 통해 안전한 지역사회를 만들기 위해 실시됐다.

올해는 고령 지역내 안전취약시설 134개소를 점검해 9건의 보수·보강을 완료했다.

고령군은 이번 평가에서 주민점검 신청제 홍보 및 점검신청 시설 점검관리 우수라는 평가와 함께 도내 군부 중 가장 고득점을 받아 경북지사 기관표창과 300만원의 포상금 등의 인센티브를 받을 예정이다.

이남철 고령군수는 “4년 연속 우수기관 수상은 고령군이 군민의 안전을 위해 적극적인 행정을 펼친 결과”라며 “앞으로도 ‘365일 행복하고 안전한 고령’을 위해 군민이 안심하고 행복하게 살 수 있는 고령군을 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.