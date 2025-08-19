‘상처 속의 숨은 말: 청소년의 자해와 마음 읽기’ 주제 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 9월 10일 ‘세계 자살예방의 날’을 맞아 9월 9일 오전 11시 서울시50플러스 서부캠퍼스 4층 ‘두루두루강당’에서 ‘상처 속의 숨은 말: 청소년의 자해와 마음 읽기’ 강좌를 개최한다고 밝혔다.

이번 강좌는 청소년 자해 및 자살에 대한 이해를 높이고, 이를 예방하기 위한 사회적 공감대 형성을 위해 마련됐다.

강연은 김은진 강북삼성병원 정신건강의학과 전문의가 맡아 청소년의 심리적 상처와 내면의 메시지를 이해하는 방법에 대해 심층적으로 다룰 예정이다. 김은진 전문의는 은평구정신건강복지센터장을 맡고 있다.

강좌 신청은 9월 2일까지 선착순이며, 신청 방법은 강좌 신청 링크에 접속하거나 전화로 하면 된다.

김미경 은평구청장은 “청소년 자해는 단순한 행동이 아니라 그 속에 감춰진 깊은 심리적 메시지가 있다”며 “이번 강좌를 통해 구민이 청소년의 마음을 이해하고 건강한 사회적 지지망을 형성하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.