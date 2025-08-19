대한민국 경찰의 창경 80주년, 헤럴드경제는 서울의 31개 경찰서를 소개합니다.

우리동네 경찰서 (1) 서울 종암경찰서

[헤럴드경제=김도윤 기자] “3층 대강당 천장을 보면 화려한 조명이 설치되어 있어서 여기가 경찰서인지 찜질방 공연장인지 헷갈리기도 했어요. 임시청사에서나 최첨단 시설을 갖춘 신청사에서나 주민들을 먼저 생각하는 이덕치안의(덕으로 치안을 다스린다) 마음가짐은 변함없는 것 같습니다.”

서울 종암경찰서(서장 류경숙 총경) 직원들은 3년 넘게 ‘찜질방 경찰관’ 소리를 들어야 했다. 코로나19 팬데믹으로 손님이 줄어 문을 닫은 찜질방 건물을 임시청사 삼아 세들어 지냈던 까닭이다. 파란 하늘과 구름 그림을 그려놓은 3층 찜질방 천장은 임시청사 시절 대강당으로 썼다.

그사이 새 청사가 공사를 마치고 문을 열었다. 종암서 직원 230여명은 지난 6월부터 신청사에서 업무를 보고 있다. 지하 2층, 지상 5층짜리 신청사에는 없는 게 없다. 원스톱 종합민원실, 수유실, 장애인 전용 창구 등이 마련됐고 과거엔 없던 사격장도 지하에 마련됐다. 헬스장 부럽지 않은 체력단련실도 갖췄다.

1979년 12월, 서울의 22번째 경찰서로 개서 ‘1호 여성 총경’ 김강자 서장 미아리텍사스 성매매와의 전쟁

종암경찰서의 역사는 1979년 12월 시작됐다. 서울에 22번째로 세워진 경찰서다. 1980년대를 앞두고 성북구로 유입되는 인구가 급속히 불어나자 크고 작은 사건사고도 덩달아 늘었다. 1945년 해방 두 달 뒤에 창설된 성북경찰서만으론 이 지역 치안을 감당하기 어렵다는 지적이 나오면서 종암서 개서가 추진됐다.

성북구 미아사거리 일대엔 ‘미아리 텍사스’로 불리는 성매매 집결지가 있다. 1970~80년대 좁은 골목에 붉은 네온사인을 켜둔 성매매 업소들이 늘어났다.

2000년 1월 종암경찰서장으로 부임한 김강자 서장을 기억하는 이들이 많다. 그는 취임과 동시에 성매매와의 전쟁을 선포했다. 경찰 역사상 최초의 ‘여성 총경’으로 기록된 김 서장의 추진력은 남달랐다. 서장 지휘권을 발동해 미아리 텍사스를 겨냥한 대대적인 단속을 펼쳤다. 2001년 235곳이던 업소와 3000명에 달하던 종사자는 현재 30개소, 100여명 수준으로 줄었다. 이 일대는 현재 재개발을 추진 중이다.

종암서 관할 구역에는 재개발 추진 구역만 20곳이 넘는다. 개발에 대한 기대감과 더불어 이곳에서 오래 머무르며 생업을 이어온 사람들과 개발 세력 간의 분쟁이 빚어진다. 경찰의 갈등 관리·범죄예방 활동이 중요하다.

재개발 대상지 가운데 하나인 장위10구역 한복판에는 말 많은 전광훈 목사의 사랑제일교회가 자리 잡고 있다. 이 교회는 보상 문제로 재개발 조합과 갈등을 빚었다. 조합은 교회의 퇴거를 요청하는 소송을 벌여 승소했지만 교회 측은 신도들을 ‘인간띠’로 동원해 강제집행을 막아섰다. 화염병을 던지고 인화물질을 몸에 뿌리는 아찔한 상황도 연출됐다. 종암서는 그때마다 걷잡을 수 없는 폭력사태로 번지지 않도록 관리해 왔다. 이런 진통을 겪은 끝에 지난 6월 장위10구역 사업시행계획이 변경됐다. 사랑제일교회 부지를 정비구역에서 제외하는 내용이 담겼다.

종암경찰서 관계자는 “재개발지역, 주거 밀집지역이 모여있는 지역 특성에 맞게 지역사회 중심의 범죄예방활동 활성화를 위해 노력하고 있다”고 설명했다.

[종암의 얼굴들] 김창진 경감·임채현 순경

종암서 소속 임채현 순경(월곡지구대 3팀)은 올해 1월 임용된 신참 경찰관이다. 그는 헌병장교로 복무하다 제복을 입고 시민들 곁을 지키는 경찰관이 되고 싶어 경찰 입직을 준비했다.

그는 지난 5월 말 후두암 3기 환자를 구조했던 일을 뿌듯하게 간직하고 있다. 당시 새벽 5시 “쓰러질 것 같다”는 신고자의 연락을 받고 월곡지구대 직원들이 출동했다. 다세대 주택이 다닥다닥 붙어 있는 주택가인 탓에 신고자 위치와 주소지가 완벽하게 일치하지 않았다. 임 순경과 동료들은 인근 주소지 하나하나를 뛰면서 찾았다.

그렇게 구조해낸 환자는 50대 초반의 여성이다. 혼자 살면서 열흘 동안 제대로 된 식사를 하지 못한 상태였다. 임 순경은 그를 주민센터와 연계해 식사배달과 방문간호 진료시스템과 같은 복지혜택을 받을 수 있도록 도왔다.

그는 “범죄를 단속하는 일 외에도 주민들의 눈높이에 맞는 치안서비스를 제공하자는 마음으로 일한다”며 “주민들 곁에서 발맞춰 걷는 경찰관이 되고 싶다”고 말했다.

30년 경력의 베테랑 김창진 경감(범죄예방 대응과)은 종암서에서만 9년을 근무했다. 2000년~2006년 정보과에서 일했고 작년부터는 범죄예방대응과에서 근무하고 있다.

2000년대 초반 김 경감은 생활고 때문에 다리에서 몸을 던지려던 시민을 구조했던 일이 있다. 1시간 반 가까이 이어진 끈질긴 설득 끝에 안전하게 다리 밑으로 내려오게 할 수 있었다.

김 경감은 “그 당시 누군가의 이야기를 들어주는 것만으로도 사람의 목숨을 살릴 수 있구나를 느꼈다”며 “민원인을 가족처럼 대하자. 얘기들 듣고 모르면 알아보고 그래도 모르면 물어서라도 할 수 있는 최선을 다하자가 모토가 됐다”고 설명했다.

현재 김 경감은 범죄예방 환경개선사업(셉티드·CEPTED)을 맡고 있다. 셉티드는 범죄 취약지역의 환경적 요인을 제거해 범죄 발생을 줄이는 활동을 말한다. 재개발 지역과 우범지역에 폐쇄회로(CC)TV·보안등을 설치하고 가로수 가지치기와 가로등 재배치 등으로 어두운 골목을 없애는 작업이 포함된다.

김 경감은 앞으로의 목표로 “주민들이 안심하고 다닐 수 있는 환경으로 종암서 관내에 범죄예방 기능을 강화하고 앞으로도 도보와 차량 순찰을 통해 주민들과의 접점을 더 만들고 싶다”고 말했다.