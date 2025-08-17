[헤럴드경제=김광우 기자] 프로야구 두산 베어스가 KIA 타이거즈와 주말 3연전에서 모두 승리했다.

두산은 17일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 KIA와 홈 경기에서 4-2로 승리했다.

15일과 16일에는 모두 KIA에 끝내기 승리를 거둔 두산은 이날 8회말 뒤집기에 성공하며 최근 4연승을 거뒀다.

49승 5무 59패가 된 두산은 순위는 여전히 9위지만 최근 8경기 6승 2패 상승세를 이어갔다.

3연패를 당한 5위 KIA는 53승 4무 53패, 승률 5할이 됐다. 주중 삼성 라이온즈와 3연전을 다 이겨 벌어놨던 승수를 주말 3연전에서 다 잃었다.

이날 선발 투수는 KIA가 에이스 제임스 네일, 두산은 1군 첫 선발 등판인 제환유였기 때문에 KIA의 우세가 예상됐다.

KIA는 1회부터 선취 득점을 뽑았다. 1사 후 박찬호의 볼넷과 김선빈의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 최형우의 좌익수 희생 플라이로 1점을 뽑았다.

KIA는 나성범과 패트릭 위즈덤의 연속 볼넷으로 2사 만루까지 기회를 이어갔으나 오선우가 2루 땅볼로 잡혀 추가점을 내지 못했다.

그러나 두산 선발 제환유가 2회부터 안정을 되찾고 5회까지 추가 실점 없이 던지면서 경기는 뜻밖에 투수전 양상으로 흘렀다.

1-0에서 더 도망가지 못한 KIA는 결국 네일이 마운드를 내려간 8회 역전을 허용했다. 두산 선두 타자 대타 강승호가 KIA 바뀐 투수 이준영에게 안타를 뽑아냈고 1사 1루에서 양의지가 KIA 세 번째 투수 전상현에게 2루타를 때려 1사 2, 3루가 됐다.

KIA는 최근 부진한 마무리 정해영을 이날 2군으로 내려 뒷문이 헐거워진 상태였다. 안재석의 자동 고의 4구로 1사 만루가 됐고, 두산은 전날 9회말 끝내기 역전 결승타를 때린 대타 김인태 카드를 꺼냈다.

김인태가 동점 밀어내기 볼넷을 고른 두산은 류현준이 삼진으로 물러났으나 조수행이 2타점 우전 적시타를 날려 승부를 뒤집었다.

조수행 타석이던 2사 만루에서 2루 주자 안재석이 견제로 아웃 판정을 받았으나 비디오 판독으로 구사일생으로 살아나면서 조수행의 2타점 안타가 나올 수 있었다.

두산은 2사 1, 3루에서 조수행의 2루 도루 때 포수 송구가 빠지는 틈을 타 1점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았다. KIA는 9회 2사에 김태군이 솔로 홈런을 때렸지만, 동점을 만들지는 못했다.