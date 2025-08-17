[헤럴드경제=김해솔 기자] 8·22 국민의힘 전당대회에 출마한 조경태 당대표 후보는 17일 안철수 후보를 향해 단일화와 관련한 적극적인 입장 표명을 요구했다. 안 후보는 부정적인 입장을 고수했다.

조 후보는 이날 오후 KBS 본관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 당대표 후보자 방송 토론회 후 기자들과 만나 “혁신 후보가 힘을 모아 당이 정통 보수, 건강한 보수 정당으로 거듭나야 한다”고 말했다.

그는 “모든 (단일화) 룰을 안 후보가 정해도 좋으니 좀 더 적극적으로 응답해 줬으면 좋겠다”고 덧붙였다.

그러나 안 후보는 “결선 투표에 올라가 승리하겠다”며 “조 후보가 생각하는 개혁적인 여러 사항을 제가 완수하겠다”고 선을 그었다.

결선 투표에 올라가기 위해 단일화가 필요하다는 조 후보 주장에 대해서는 “그렇게 생각하지 않는다”고 말했다.

그는 최근 한 여론조사에서 김문수 후보에 이어 장동혁 후보와 자신이 공동 2위를 차지한 것을 언급, “최소한 2등으로, 어쩌면 (지지율이) 더 나올 수 있다. 결선 투표를 확신한다”고 강조했다.