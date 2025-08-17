[헤럴드경제=권제인 기자] 채상병 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 이명현 순직해병특별검사팀이 사건기록 회수와 박정훈 대령 수사를 지휘한 김동혁 전 국방부 검찰단장을 17일 소환해 조사하고 있다.

법조계에 따르면 김 전 단장은 이날 오후 서울 서초동 특검 사무실에 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 김 전 단장은 지난 13일 첫 조사를 받은 이후 이달 15일부터 이날까지 사흘 연속 특검에 출석해 고강도 조사를 받고 있다.

김 전 단장은 해병대 수사단이 경북경찰청에 이첩한 채상병 사건 기록을 압수수색영장 없이 무단으로 회수하고, 국방부 조사본부의 재검토 과정에 외압을 행사했다는 의혹을 받고 있다. 사건 재검토를 맡은 국방부 조사본부는 채상병 사망 관련 업무상 과실치사 혐의자를 기존 8명에서 2명으로 축소해 경찰에 넘겼다. 임성근 전 해병대 1사단장은 이 과정에서 혐의자에서 제외됐다.

김 전 단장은 박정훈 해병대 수사단장에 대한 군검찰의 고강도 수사를 지휘한 인물로, 박 대령을 대상으로 표적수사를 했다는 혐의도 받고 있다. 군검찰이 청구한 박 대령의 구속영장에는 박 대령이 증거인멸을 시도했다는 등 허위사실이 포함돼 있었는데, 김 전 단장이 구속영장 청구에 관여했다는 의혹도 제기된 상태다.

한편, 김 전 단장은 박 대령 수사 과정에서 윤석열 전 대통령의 측근으로 알려진 군사법원장 출신 고석 변호사와 긴밀히 통화한 것으로 조사됐다. 고 변호사는 윤 전 대통령과 사법시험·사법연수원 동기이고, 고 변호사와 김 전 단장은 육군사관학교 선후배 출신의 법조인이다.

특검팀은 김 전 단장이 윤 전 대통령 등 윗선의 지시를 받고 고강도 수사를 진행한 것 아닌지 의심하고 있다.

김 전 단장은 지난 13일 첫 조사에서 기자들과 만나 “수사는 제가 전적으로 결정한 부분”이라며 “모든 일을 책임지겠다”고 말한 바 있다.