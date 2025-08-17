지역경제 활성화·청년 일자리·고등교육 육성이 가장 큰 과제 시민 요구, 예산으로 반영

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북도의회 박용선 의원(포항5·국민의힘)이 2026년도 경북도 본예산 편성을 앞두고 포항시민을 대상으로 실시한 정책 여론조사 결과를 발표했다.

17일 박 의원에 따르면 이번 조사는 시민의 시각에서 예산의 방향과 정책 우선순위를 명확히 확인하고, 이를 경북도 본예산에 실질적으로 반영하기 위해 마련된 것으로, 박 도의원이 직접 리얼미터에 의뢰해 시행했다.

이번 조사는 지난 7월 28일부터 30일까지 사흘간 진행됐으며, 포항시 거주 만 19세 이상 시민 604명이 응답에 참여했다.

조사 방식은 무선(84%)과 유선(16%) ARS 혼합 방식으로 진행되었고, 95% 신뢰수준에 표본오차는 ±4.0% p이다.

박용선 의원은 “이번 조사는 단순한 민심 확인을 넘어, 시민의 삶과 가장 가까운 정책들이 실제 예산으로 반영되도록 하기 위한 데이터 기반 의정활동의 일환”이라며 “지역 현안에 대한 시민의 체감 목소리를 정량화하고 정책에 녹여내기 위한 중요한 작업”이라고 설명했다.

조사 결과, 포항시민들이 가장 시급하게 해결해야 할 지역 정책과제로 꼽은 것은 ‘지역경제 활성화’로 나타났다. 전체 응답자의 42.0%가 이를 1순위 과제로 응답했으며, 뒤를 이어 ‘청년 일자리 확대’ (17.7%), ‘문화체육 및 관광 활성화’(9.9%)가 상위권을 차지했다.

이는 최근 대내외 경기 침체와 청년 인구 유출 문제, 관광산업의 확장성에 대한 지역사회의 기대감이 고루 반영된 것으로 분석된다.

미래산업 분야에서는 ‘이차전지·배터리 산업’ 육성(31.2%)이 가장 높았으며 △바이오·의료(17.1%) △AI·디지털(16.4%) 순으로 나타났다.

교육 분야에서는 ‘포스텍 의대 설립 등 고등교육 육성’이 38.5%로 압도적 지지를 얻어, 의료 인프라 확충과 지역 정주 여건 개선에 대한 시민들의 기대가 확인됐다.

관광·문화 부문에서는 해양레포츠 인프라 확충(23.9%), 축제·콘텐츠 개발(20.9%), 역사자원 관광화(20.5%)가 고르게 선택됐다. 복지 분야에서는 아동·청소년 복지(29.1%)와 아이·노인 돌봄서비스 강화(21.2%)가 절반을 넘어섰다.

박 의원의 의정활동 평가에서는 △투명·청렴한 의정활동(22.9%) △생활밀착형 정책 추진(20.5%) △지역 현안 해결 노력(19.9%)에 대한 기대가 높게 나타났다.

박 의원은 “정치는 법보다 예산이 먼저 작동해야 시민의 삶을 바꿀 수 있다”며 “시민 요구를 재정정책으로 연결하는 것이 지방의원의 책무”라고 밝혔다. 이어 “이번 조사 결과는 도의회 예결위와 상임위, 본회의에서 실질적 근거로 활용하겠다”고 강조했다.

그는 그동안 포스텍 의대 추진, 포항교육청 트라우마센터 건립, 통학버스 예산 증액 등 지역 현안 예산 확보에 주력해 왔다.

박용선 의원은 “시민의 요구가 곧 예산이 되는 정치, 참여가 정책이 되는 행정을 위해 데이터 기반 의정활동을 더욱 정교하게 발전시켜 나가겠다”고 덧붙였다.